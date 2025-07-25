〈美股早盤〉財報季下周進入高峰 美股在歷史新高附近謹慎交易

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-25 21:58

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美國三大股指週五在歷史高點附近小幅波動，投資人關注下周財報季高峰與聯準會利率決策。(圖:Reuters/TPG)

根據 FactSet 數據，在已公布財報的 169 家標普 500 成分股中，逾 82% 的公司業績超越華爾街預期。

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 79.70 點或近 0.18%，那斯達克綜合指數漲近 6 點或近 0.03%，標普 500 指數漲近 0.17%，費城半導體指數跌約 0.88%。

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計，下周將是財報季最繁忙的一周，按市值計算將佔標普 500 指數的 38%，是本周的兩倍。

同時，投資人關注聯準會 (Fed)7 月 30 日的利率會議，本周公布的初領就業金人數連六周下降，且採購經理人指數 (PMI) 初值優於預期，都進一步削弱了降息的理由。

滙豐首席多元資產策略師 Max Kettner 表示：「如果我們看到更多鷹派言論，殖利率進一步上升，確實會對利差估值和股票估值帶來一些恐慌。」不過，他強調，十年期殖利率需要超過 4.70% 或 4.75%，他才會擔心風險資產過熱，而目前距離那種水準還很遠。

不過，隨著一連串風險籠罩市場創紀錄漲勢，包括高盛集團 (GS) 和 Citadel Securities 在內的交易商建議客戶購買便宜的避險工具，以防範美股潛在損失。

截至台北時間周五（25 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾公司 (INTC-US) 早盤股價下跌 8.45%，至每股 20.72 美元

儘管英特爾第 2 季營收達 128.6 億美元，超越 LSEG 調查分析師預期的 119.2 億美元，且宣布裁員 15%，並削減晶片廠建設計畫，試圖重振其 AI 策略，但單季 EPS 仍虧損 10 美分，導致股價大跌。分析師指出毛利率是弱點所在。

Palantir（PLTR-US）早盤股價上漲 2.62%，至每股 158.91 美元

Piper Sandler 首次發布針對 Palantir 的報告，並給予「增持買進」評級和每股 170 美元的目標價。分析師表示，該公司擁有「獨一無二的成長 + 利潤率模式」。

寶潔 (PG-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 158.29 美元

摩根大通在財報公布前將寶潔 (P&G) 評級從「加碼」下調至「中性」，目標價從 178 美元降至 170 美元。該投資銀行預期寶潔將公布「又一個表現平淡的季度」，類別成長趨於正常化。分析師在研究報告中指出，開發中市場的低收入消費者更加謹慎，而寶潔相對於新興市場更依賴這些市場。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Eastspring Investments 報告指出，儘管即將達成的貿易協議可能會稍微降低新公布的互惠關稅，但企業可能會將成本轉嫁給消費者，對美國經濟成長的重要支柱造成壓力。

本周，三大主要指數皆有望收漲。其中，標普 500 指數和那斯達克幾度刷新歷史新高。不過，Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示：「這波漲勢必須擴大範圍，或與我們從大盤看到的表現更一致，才能繼續推動股市再上一層樓。」