Fed巴金示警：美企可能不會太快放棄漲價 通膨壓力仍在

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-13 09:00

今年握有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一表示，過去幾年透過漲價提高利潤率和銷售額的美國企業可能不會很快放棄大調漲價格的作法，過程可能是緩慢推進，因此通膨壓力仍有持續存在的風險。

巴金周一在亞特蘭大經濟俱樂部 (Atlanta Economics Club) 的一場討論會上表示：「如果你賣東西，不僅量大而且利潤高，可以想象完全放棄嗎？我覺得不會，這種做法還會保持一段時間」。他說：「我認為通膨壓力持續的風險是真實存在的。」

儘管美國聯準會 (Fed) 在去年下半年的抗通膨中取得重大進展，但官員們似乎不急著降息。自去年 7 月以來，決策者一直維持利率不變，不過也暗示下一步動作可能是降息。

巴金為今年 FOMC 投票委員，他認為現在宣布已戰勝通膨還為時過早，他在周一的會上說現在宣布勝利似乎太過大膽，自己將審視周二 (13 日) 公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告。

華爾街經濟學家預計 CPI 年增 2.9%，低於上月的 3.4%；1 月核心 CPI 年增幅也將從去年同期的 3.9% 降至 3.7%。市場分析認為，雖然 CPI 年增速可能只是小幅降至 2.9%，但卻能有效提振市場情緒。在報告出爐前，目前投資人都處在觀望狀態。

而在 CPI 報告出爐前，紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一公布 1 月份消費者預期調查 (Survey of Consumer Expectations)。該調查顯示，1 年後和 5 年後的通膨率分別維持在 3% 和 2.5% 不變，而 3 年後的通膨率預期增幅從 12 月份的 2.6% 降至 2.4%，為 2020 年 3 月以來的最低水準。