Fed巴金示警：美企可能不會太快放棄漲價 通膨壓力仍在

而在 CPI 報告出爐前,紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一公布 1 月份消費者預期調查 (Survey of Consumer Expectations)。該調查顯示,1 年後和 5 年後的通膨率分別維持在 3% 和 2.5% 不變,而 3 年後的通膨率預期增幅從 12 月份的 2.6% 降至 2.4%,為 2020 年 3 月以來的最低水準。