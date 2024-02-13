美國商業房地產近兆美元債務今年到期

鉅亨網新聞中心 2024-02-13 17:52

根據統計，美國商業和多戶房地產領域中，有近 20% 的未償債務將在今年到期，規模高達 9290 億美元，這些債務需要再融資或出售房產。

這個規模比抵押貸款銀行家協會 (MBA) 先前估計的 6590 億美元高出 40%。激增主要是來自貸款展期和其他延遲，而非新的交易。

根據 MBA 的報告，銀行持有的商業地產債務中，今年有 4410 億美元到期。還有大約 2340 億美元的到期債務透過商業抵押支持證券 (CMBS)、擔保貸款憑證 (CLO) 和資產抵押債券 (ABS) 證券化；非銀行貸方則有 1680 億美元的債務在今年到期。

美國商業地產的價格已較 2022 年初的高峰下跌 21%，商辦類地產是重災區。由於新冠疫情後的居家辦公潮，這類地產價格下跌幅度最大，高達 35%。商辦類貸款中，有大約 25% 於今年到期。

根據業內報告，截至 2023 年底，美國商業地產債務中有大約 858 億美元被認為瀕臨風險的，另有 2346 億美元債務可能面臨困境。