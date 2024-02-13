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外匯

〈紐約匯市〉投資人靜待美CPI報告出爐 美元指數小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-13 07:18

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〈紐約匯市〉投資人靜待美CPI報告出爐 美元指數小幅走高(圖：REUTERS/TPG)

美元兌主要貨幣周一 (12 日) 小幅上漲，因投資人等待美國將本周公通膨與零售銷售數據，以尋找聯準會 (Fed) 何時開始降息的線索。

加密貨幣方面，比特幣交易價格一度達 5 萬美元，為 2021 年 12 月以來首見，主因受惠數位資產支持的 ETF 資金流入。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.8%，報 49,967.44 美元。

美元指數上漲 0.1%，至 104.12，因為市場預估周二將公布 1 月份的消費者物價指數 (CPI)，將讓 Fed 進一步相信通膨率正在朝 2% 的目標放緩。美元指數是衡量美元對六種貨幣的匯率的指標。

路透調查顯示，華爾街經濟學家預計 CPI 年增 2.9%，低於上月的 3.4%；1 月核心 CPI 年增幅也將從去年同期的 3.9% 降至 3.7%。

外匯諮詢公司 Klarity FX 的執行董事 Amo Sahota 表示，雖然 CPI 年增速可能只是小幅降至 2.9%，但卻能有效提振市場情緒。在報告出爐前，目前投資人都處在觀望狀態。

而在 CPI 報告出爐前，紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一公布 1 月份消費者預期調查(Survey of Consumer Expectations)。該調查顯示，1 年後和 5 年後的通膨率分別維持在 3% 和 2.5% 不變，而 3 年後的通膨率預期增幅從 12 月份的 2.6% 降至 2.4%，為 2020 年 3 月以來的最低水準。

Klarity FX 的 Sahota 表示，市場在周二前情緒相當好，希望會有類似的結果。

值得注意的是，1 月的零售銷售報告將於本周四 (15 日) 公布，經濟學家預估 1 月的零售額將下降 0.1%，而去年 12 月份的零售額為成長 0.6%。

歐元兌美元貶值 0.1%，至 1 歐元兌 1.0771 美元，從早盤觸及的 10 天高點回落。本周三 (14 日) 公布的歐元區第四季經濟成長數據可能提供新的方向。

FOREX.com 和 City index 全球研究主管 Matthew Weller 在一份研究報告中寫道:「雖然這不會對本月的 CPI 產生重大影響，但最近一輪的採購經理人指數 (PMI) 調查顯示，在兩次調查中，58.5% 的受訪者認為物價上漲，這表明隨著我們進入春季，通膨很可能會加劇。」

Weller 補充說：「這無疑是 Fed 的擔憂，即使本周 (滯後的)CPI 數據低於預期，也可能導致市場的反應小於預期。」

隨著通膨降溫，人們對 Fed 何時以及以多快速度降息的預期不斷變化，這是目前匯市的一個重要驅動因素。本月強勁的就業數據在很大程度上打消 Fed 在 3 月降息的可能性，市場認為 5 月降息的可能性更大。

其他消息方面，英國本周將公布大量經濟數據，包括通膨和國內生產毛額 (GDP) 數據，其中通膨和 GDP 數據將於本周三揭曉，同樣可能影響人們對英國央行 (BOE) 何時開始降息的看法。目前看來，英國央行的表現落後於 Fed 和歐洲央行(ECB)。英鎊兌美元最後報 1.2628 美元，當天變動不大。

與此同時，市場也密切關注對利率高度敏感的日元日元去年底因市場消化美國提前降息的預期而大幅走強，但此後因降息時間推遲而走弱。

日本當局在 2022 年底進行干預支撐日元日元匯率一度跌至 1 美元兌 151.94 日元。美元兌日元周一持平於 149.32 日元

截至台灣時間周二 (13 日) 約 6:00 價格:

  • 美元指數報 104.1373。+0.0002%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0772 美元。+0.0093%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2623 美元。-0.0317%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6127 美元。-0.0032%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3451 加幣。0.0000%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 149.30 日元。-0.0335%





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