〈紐約匯市〉投資人靜待美CPI報告出爐 美元指數小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-13 07:18

美元兌主要貨幣周一 (12 日) 小幅上漲，因投資人等待美國將本周公通膨與零售銷售數據，以尋找聯準會 (Fed) 何時開始降息的線索。

加密貨幣方面，比特幣交易價格一度達 5 萬美元，為 2021 年 12 月以來首見，主因受惠數位資產支持的 ETF 資金流入。截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.8%，報 49,967.44 美元。

美元指數上漲 0.1%，至 104.12，因為市場預估周二將公布 1 月份的消費者物價指數 (CPI)，將讓 Fed 進一步相信通膨率正在朝 2% 的目標放緩。美元指數是衡量美元對六種貨幣的匯率的指標。

路透調查顯示，華爾街經濟學家預計 CPI 年增 2.9%，低於上月的 3.4%；1 月核心 CPI 年增幅也將從去年同期的 3.9% 降至 3.7%。

外匯諮詢公司 Klarity FX 的執行董事 Amo Sahota 表示，雖然 CPI 年增速可能只是小幅降至 2.9%，但卻能有效提振市場情緒。在報告出爐前，目前投資人都處在觀望狀態。

而在 CPI 報告出爐前，紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一公布 1 月份消費者預期調查(Survey of Consumer Expectations)。該調查顯示，1 年後和 5 年後的通膨率分別維持在 3% 和 2.5% 不變，而 3 年後的通膨率預期增幅從 12 月份的 2.6% 降至 2.4%，為 2020 年 3 月以來的最低水準。

Klarity FX 的 Sahota 表示，市場在周二前情緒相當好，希望會有類似的結果。

值得注意的是，1 月的零售銷售報告將於本周四 (15 日) 公布，經濟學家預估 1 月的零售額將下降 0.1%，而去年 12 月份的零售額為成長 0.6%。

歐元兌美元貶值 0.1%，至 1 歐元兌 1.0771 美元，從早盤觸及的 10 天高點回落。本周三 (14 日) 公布的歐元區第四季經濟成長數據可能提供新的方向。

FOREX.com 和 City index 全球研究主管 Matthew Weller 在一份研究報告中寫道:「雖然這不會對本月的 CPI 產生重大影響，但最近一輪的採購經理人指數 (PMI) 調查顯示，在兩次調查中，58.5% 的受訪者認為物價上漲，這表明隨著我們進入春季，通膨很可能會加劇。」

Weller 補充說：「這無疑是 Fed 的擔憂，即使本周 (滯後的)CPI 數據低於預期，也可能導致市場的反應小於預期。」

隨著通膨降溫，人們對 Fed 何時以及以多快速度降息的預期不斷變化，這是目前匯市的一個重要驅動因素。本月強勁的就業數據在很大程度上打消 Fed 在 3 月降息的可能性，市場認為 5 月降息的可能性更大。

其他消息方面，英國本周將公布大量經濟數據，包括通膨和國內生產毛額 (GDP) 數據，其中通膨和 GDP 數據將於本周三揭曉，同樣可能影響人們對英國央行 (BOE) 何時開始降息的看法。目前看來，英國央行的表現落後於 Fed 和歐洲央行(ECB)。英鎊兌美元最後報 1.2628 美元，當天變動不大。

日本當局在 2022 年底進行干預支撐日元，日元匯率一度跌至 1 美元兌 151.94 日元。美元兌日元周一持平於 149.32 日元。

截至台灣時間周二 (13 日) 約 6:00 價格: