比特幣價格一度突破5萬美元 2021年來首見 分析師探索動力 後續走勢

鉅亨網編譯許家華 2024-02-13 07:21

由於市場對現貨比特幣 ETF 的需求仍然強勁，周一 (12 日) 比特幣交易價格自 2021 年 12 月以來首次短暫突破 5 萬美元。

根據 CoinDesk 的數據，比特幣在 2023 年漲逾 150% 之後，過去 7 天內上漲 13%，今年迄今漲幅達 11%。然而，比特幣仍較 2021 年 11 月觸及的歷史高點 68990 美元下跌約 28%。

根據道瓊市場數據，現貨比特幣 ETF 中，灰階比特幣信託 (GBTC-US) 周一上漲 5.6%，收於 44.86 美元；貝萊德的 iShares 比特幣信託 (IBIT-US) 也上漲 5.6%，收於 28.66 美元；Fidelity Wise Origin 比特幣基金 (FBTC-US) 上漲 5.7%，收在 44.02 美元；ARK 21Shares 比特幣 ETF (ARKB-US) 收高 5.7% 至 50.31 美元。

比特幣期貨 ETF 周一也上漲。 ProShares 比特幣策略 ETF (BITO-US) 上漲 5.7%，至 23.82 美元，Valkyrie 比特幣和以太策略 ETF (BTF-US) 上漲 5.6%，至 15.61 美元。

同時，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 收高 3.7%，至每股 147.31 美元；持有大量比特幣的美國商業智慧軟體公司 MicroStrategy (MSTR-US) 上漲 11%，收每股 717.52 美元。

加密礦商 Riot Platforms (RIOT-US) 上漲 9.4%，收每股 15.92 美元；同業 Marathon Digital Holdings (MARA-US) 收高 14.2% 至每股 27.28 美元。

區塊鏈技術公司 Ebang International Holdings (EBON-US) 上漲 7.9% 至每股 11.11 美元。

比特幣上漲動力來源

Fundstrat 數位資產策略主管 Sean Farrell 周一報告指出，最新的反彈似乎是由現貨市場需求所推動，「此交易量很大一部分可能通過現貨 ETF 進入市場，以追逐周末積極的價格走勢。」

數位資產管理公司 3iQ 研究主管 Mark Connors 指出，規模最大的現貨比特幣 ETF 灰階比特幣信託資金流出速度一直在放緩，且競爭對手的比特幣 ETF 的需求仍然強勁。他認為，在地緣政治不確定性的情況下，部分投資者也將比特幣視為潛在避風港。

Kraken 戰略主管 Thomas Perfumo 也表示：「2024 年全球地緣政治不穩定，在這樣的環境中，全球將舉行 60 多場重大選舉。這推動資本流向比特幣等高品質的價值儲存資產。」

展望未來

Connors 目前預期比特幣下階段水準介於 6 萬美元至 6.5 萬美元，今年年底價格預計達到 16 萬美元，到 2025 年下半年將達到 35 萬美元。