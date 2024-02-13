〈美股盤後〉能源股推動 道指漲逾百點續創新高 市場聚焦CPI、企業財報
鉅亨網編譯許家華 2024-02-13 06:19
投資者等待最新通膨數據和企業財報之際，在能源股的帶領下，美股周一 (12 日) 道瓊指數創新高，開啟這繁忙的一周。
主要指數表現：
上周五，標普 500 指數史上首次收在 5000 點上方，周一雖小跌，但今年迄今已漲逾 5%。美股三大指數上周已連續 5 周上漲，標普 500 指數和那指分別周升 1.4% 和 2.3%。
瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為：「雖然美股目前已在價格上反映大量利多，但我們認為漲勢有充分的支撐力。」
本周標普 500 指數中有 61 檔成分股預計發布財報，其中包括零工經濟類股 Lyft (LYFT-US)、Instacart (CART-US) 和 DoorDash (DASH-US)。
另外，諸如汽車國度 (AN-US)、卡夫亨氏 (KHC-US)、孩之寶 (HAS-US) 以及可口可樂 (KO-US)等企業的財報將揭示美國消費者的狀況。分析師也熱切關注思科 (CSCO-US)第二季財報，該公司正戮力搭上人工智慧 (AI) 熱潮。
加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 也將發布第四季財報。上個月比特幣現貨 ETF 推出後，加密貨幣需求持續增長，激勵比特幣兩年來首次突破 5 萬美元，加密貨幣股跟著水漲船高，
周二上午預計發布的關鍵通膨指標──消費者物價指數 (CPI) 是市場關注焦點，且周四和周五也會公布更多關鍵經濟數據，包括 1 月零售銷售、生產、進出口、新屋開工和生產者物價指數 (PPI) 數據。
美銀利率策略師 Meghan Swiber 寫道：「聯準會 (Fed) 強調，他們必須看到令其更有信心的通膨數據才能啟動降息，我們認為，Fed 所謂更有信心的數據，部分屬於負通貨膨脹(disinflation)。目前為止，負通膨是由商品價格通縮所驅動，而服務業的負通膨則一直較為頑固。」
儘管如此，過去 3 個月美股漲勢異常強勁且持續，這讓很快出現回調的可能性上升。根據 Bespoke 投資集團，標普 500 指數目前已超過 70 個交易日不曾出現 2% 以上跌幅。
Fed 官員堅稱不考慮提前降息。Fed 理事 Michelle Bowman 認為「近期的未來」Fed 不會降息，因為必須收緊貨幣政策才能讓通膨持續走低。
焦點個股
全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周一以 1.37% 跌幅拖累道指；Hershey (HSY-US) 遭大摩以需求走疲為由降評至「減持」，股價下跌 0.89%。
響尾蛇能源 (Diamondback Energy) (FANG-US) 宣布將收購石油和天然氣生產商 Endeavour Energy Partners 後，股價上漲 9.38%。
除了響尾蛇能源以外，APA Corporation (APA-US)、Schlumberger NV (SLB-US) 和 EQT Corporation (EQT-US) 均上漲 1% 以上，齊力推漲能源股。
根據 FactSet，截至 2 月 9 日，標普 500 指數中約 75% 公司的獲利優於預期，其中約 65% 公司財報營收正面。
數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主
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