歷史證明 美股在大漲一輪後往往會暫停一陣子

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 20:35

而在此同時，美股目前正處於一年中最疲軟的月份之一；而在選舉年，未來一個月的表現甚至會更加疲軟。在經過為期 3 個月的強勁反彈後，歷史證明這可能需要幾周時間才能消化。

傳統道瓊理論認為：道瓊工業指數和道瓊運輸平均指數應該彼此一致。一般來說，製造產品的公司和運輸產品的公司之間應該達成廣泛的、方向性的協議。

但最近，工業股不斷創下歷史新高，而運輸業則一直在試圖突破先前的阻力。雖然這個問題可以透過交通運輸的飆升來解決，但季節性因素顯示工業可能會「向後看齊」運輸業。

然後是大型股。市場過度集中這個話題已經被談論得死去活來，因為有限的領導數量已經牢牢地抓住股市多頭和空頭的心。

但可以從計算標普 500 指數的兩種不同方法來證明這一點。一個是通常的市值，另一個是相等權重，其中每支股票在指數中具有相同的權重。

大型股在 2020 年疫情爆發初期占有主導地位，但到當年總統大選時卻退居次席。這種趨勢大致持續到 2023 年銀行恐慌導致另一輪巨型股表現優異為止。

看漲的觀點是，落後者再次追上領先群。看跌的觀點是，領先群意識到走得太遠，需要等待市場其他部分追上。

無論哪種方式，代表性不足的部門和行業都應該有機會看到更多機會。在這方面，醫療保健、金融和工業股經過 12 月和 1 月的盤整後均突破近期新高。

大盤醫療保健類股是今年表現第三好的類股，較 10 月底的低點上漲 17%，最近更突破歷史新高。但更重要的是，它突破多周的上行盤整。

同樣的道理，經過 6 周盤整，大型工業股再次創下歷史新高，重新測試了先前的突破水平。較 10 月低點上漲 21%，今年來上漲 2.5%。