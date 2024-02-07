標普500指數成分股財報獲利超預期 但仍有不足之處

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 18:12

即使聯準會何時降息存在不確定性，且華爾街對利率仍維持在 23 年高點的擔憂令股市承壓，但企業獲利仍高於華爾街平均預期。

根據美國銀行的數據，標普 500 指數成分股 2023 年第 4 季財報中約三分之二企業公布的每股獲利平均高出 6 個百分點；這大約是標普 500 指數公司平均 3 個百分點的 2 倍。

總體而言，70% 的公司超出華爾街的預期，高於 63% 的歷史平均值。根據 FactSet，標普 500 指數的每股獲利預計將比較年同期成長 1.9%。

美國銀行美加股票策略師權五聖 (Ohsung Kwon, 音譯) 表示，根據預期，至今的獲利情況「良好」，「這種成長是由獲利推動的，而不一定是銷售額。」「沒有人真正期望第 4 季的銷售額會提高那麼多。企業已經削減了成本，利潤率正在提高，並且正在達成預期。」

這使得股市正向發展繼續保持完好。自摩根大通 (JPM-US) 和其他大型銀行於 1 月 12 日開始發布第 4 季財報以來，標普 500 指數上漲約 3.4%。德意志銀行首席股票策略師查達 (Binky Chadha) 在本周研究報告中寫道，這遠高於財報前 4 周平均 2% 的漲幅。

但獲利並非一帆風順。根據美國銀行的說法，需求疲軟的說法仍然「比比皆是」，並且營收數據僅略高於預期。

從長遠來看，美國銀行認為當前低迷的需求狀況將會改善。權五聖提及南韓出口的反彈，其中包括晶片等關鍵產品。他表示，南韓是全球製造業周期的領先指標；而且值得注意的是，美國從南韓進口的商品比其他國家都多。美國也出現類似趨勢，美國 ISM 製造業指數最近的反彈是未來商業活動上升的潛在指標。

他說，「如果需求開始看到實際上的改善，那麼獲利就真正開始進一步改善，因為企業的營運槓桿會繼續向前發展。」

但有個關鍵的悲觀情況：裁員大幅增加。不過目前裁員還沒有嚴重到足以影響每周申請失業救濟金等密切關注的經濟指標。

美國銀行認為，裁員周期的高峰已經到來，2023 年第 1 季提及裁員的次數明顯高於本財報期間。美國銀行團隊認為，獲利將持續成長，根據其研究，這通常不是裁員大幅增加的時期。

權五聖和同事蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 在本周的研究報告中寫道：「從歷史上看，裁員和獲利周期表現出很強的負相關性。」「預計 2024 年的獲利上升周期會顯示，企業裁員高峰周期可能已經過去。就業市場仍然強勁。」

總體而言，本財報季出現投資人密切關注的跡象。美國銀行指出，獲利和營收未達華爾街預期的個股第二天股價平均下跌 4.3%，遠高於 2.4% 的典型平均跌幅。