〈美股盤後〉道瓊續創歷史新高 標普一度觸及5,000點 Arm暴漲47%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-09 06:27
美股三大指數周四（8 日）收盤同步走高，道瓊指數漲 0.13%，道瓊和標普 500 指數均續創歷史新高，且晶片設計公司 Arm(ARM-US) 股價暴漲逾 47%，利多本季財測優於預期。
那斯達克指數周四收盤漲 0.24%，道瓊指數漲 0.13%，標普 500 指數漲 0.06%。道瓊和標普 500 指數續創歷史新高，且標普 500 指數盤中一度漲至 5,000.4 點，為盤中首度觸及 5,000 點大關。那斯達克指數續創 2022 年 1 月以來新高。
中概股普遍走低，那斯達克中國金龍指數跌 1.06%。
相較於 2020 年 3 月低點，標普 500 指數大漲逾倍，利多包括投資人預料美國經濟可望軟著陸，也看好人工智慧（AI）有望提振企業獲利。
最新數據顯示，美國勞動力市場依然強勁。勞工部周四表示，2 月 3 日當周初請失業金人數減少 9,000 人，經季節調整後為 21.8 萬人，人數少於經濟學家預估的 22 萬人。
最新經濟數據也佐證了聯準會（Fed）官員的謹慎言論。里奇蒙聯邦準備銀行總裁 Thomas Barkin 周四重申，決策官員對降息時機有耐心，理由是就業市場強勁，且通膨持續降溫。
Arm 股價周四收盤狂漲 47.89% 至 113.89 美元，創下去年 9 月美國 IPO 以來最大單日漲幅，且收盤價改寫歷史新高。
Arm 公布的財報數據顯示，2024 年度第 3 季（即 2023 年第 4 季）營收年增 13.8% 至 8.24 億美元，優於分析師原估的 7.62 億美元。該公司預估本季營收介於 8.5-9 億美元，也優於分析師預測的 7.81 億美元。
State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，企業獲利優於預期，帶動部分股價大漲，進而帶動股市持續改寫新高。
FactSet 的數據顯示，分析師預估標普 500 指數成分股去年第 4 季年增 2.8%，今年全年增長 11%。
美股周四主要指數表現：
道瓊指數漲 48.84 點或 0.13%，報 38,726.20 點。
標普 500 指數漲 3.70 點或 0.06%，報 4,998.76 點。
那斯達克指數漲 37.07 點或 0.24%，報 15,793.71 點。
費城半導體指數漲 69.29 點或 1.57%，報 4,478.01 點。
NYSE FANG + 指數漲 26.57 點或 0.27%，報 9,724.23 點。
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