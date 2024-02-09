〈美股盤後〉道瓊續創歷史新高 標普一度觸及5,000點 Arm暴漲47%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-09 06:27

中概股普遍走低，那斯達克中國金龍指數跌 1.06%。

相較於 2020 年 3 月低點，標普 500 指數大漲逾倍，利多包括投資人預料美國經濟可望軟著陸，也看好人工智慧（AI）有望提振企業獲利。

最新數據顯示，美國勞動力市場依然強勁。勞工部周四表示，2 月 3 日當周初請失業金人數減少 9,000 人，經季節調整後為 21.8 萬人，人數少於經濟學家預估的 22 萬人。

最新經濟數據也佐證了聯準會（Fed）官員的謹慎言論。里奇蒙聯邦準備銀行總裁 Thomas Barkin 周四重申，決策官員對降息時機有耐心，理由是就業市場強勁，且通膨持續降溫。

Arm 股價周四收盤狂漲 47.89% 至 113.89 美元，創下去年 9 月美國 IPO 以來最大單日漲幅，且收盤價改寫歷史新高。

Arm 公布的財報數據顯示，2024 年度第 3 季（即 2023 年第 4 季）營收年增 13.8% 至 8.24 億美元，優於分析師原估的 7.62 億美元。該公司預估本季營收介於 8.5-9 億美元，也優於分析師預測的 7.81 億美元。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，企業獲利優於預期，帶動部分股價大漲，進而帶動股市持續改寫新高。

FactSet 的數據顯示，分析師預估標普 500 指數成分股去年第 4 季年增 2.8%，今年全年增長 11%。

美股周四主要指數表現：