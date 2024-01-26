鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-26 18:59

過去一周，標普 500 指數每天都創下新高。投資人可能會擔心在歷史最高點不適合買進，但 eToro 美國投資分析師考克斯 (Callie Cox) 引用歷史圖表顯示，現在其實是進入市場的最佳時機。

圖表顯示，在歷史最高點投資的資金，在次年的平均表現比任何不確定日期投資的資金都要好。

考克斯表示：「歷史一次又一次地向證明，創紀錄的高點通常會導致更多的創紀錄高點。」

他指出，過去一周的市場走勢十分符合這個規律：標普 500 指數創下新高後，在隨後幾天繼續創下新高。他分析表示，自 1950 年以來標普指數約 80% 的記錄在接下來一周至少會再創歷史新高。

Creative Planning 執行長馬盧克 (Peter Mallouk) 解釋，「很多人認為市場會上下波動，所以認為如果市場處於歷史最高點，通常它會下跌。」 「 但市場事實上並不是這樣運作的。市場通常會上漲。只是有時會下跌的時期。」

他表示，投資人的情緒往往會簡化為一個簡單的理論，即有漲必有跌。然而，這與大盤股指的整體趨勢背道而馳。從長遠來看，股指一直在上漲。雖然感覺上可能不太像，因為這次花了近兩年時間才創下新高，其實市場通常每 19 天就會創下歷史新高。

馬盧克說，「關鍵是配置資本。」「如果你袖手旁觀，那麼你的處境更有可能比那些勇於投資後恰巧遇到市場走勢不明的人更糟糕。」

對許多人來說，當前的市場環境仍有可能在下跌之前走高。標普 500 指數於 6 月正式進入多頭市場。但牛市的第一個歷史新高剛在 1 月出現。歷史證明，自 1950 年以來，多頭市場從股市首次創下新高開始平均持續 4 年半。更不用說像這兩周的走勢，歷史高點之間的長期突破通常會產生巨額回報。

但股市的情況也超出歷史數據。考克斯強調，當前的經濟背景也有利股市。在剛結束的 2023 年美國經濟成長再次令人意外，消費者仍在消費，雖然出現一些降溫跡象，但勞動市場仍然緊張。