標普500指數雖迭創新高 小摩：仍有下跌13%的可能

雖然標普 500 指數本周攀升至歷史新高，摩根大通仍未放棄其看空美股的立場。

該行上周發表報告指出，「乏善可陳」的獲利結果和估值偏高意味著投資人在當前水平買入股票時應保持謹慎。

摩根大通策略師拉柯斯布哈斯 (Dubravko Lakos-Bujas) 和柯蘭諾維奇

(Marko Kolanovic) 表示，即使目前只有少數標普 500 成分股發布了第 4 季業績，但「品質令人質疑」。

他們預計，消費性企業在即將公布的獲利報告中會指出家庭儲蓄減少對業績產生負面影響。

對此，摩根大通表示：「我們認為股票面臨高門檻。在這個財報季，如果沒有強勁的企業財測再次肯定當前的高成長預期，那麼任何業績結果都可能受到懲罰。」

此外，小摩還在報告中指出，對人工智慧 (AI) 業者的過高期望可能也在為美股帶來痛苦，暗示科技公司的任何獲利結果就算只是令人輕微失望，都有可能導致股票大幅拋售。

報告指出：「就科技和 AI 產業而言，如果昂貴的資本投資未能在未來幾季帶來承諾的獲利流增加或生產力提升，這些股票可能面臨降評風險。」

值得一提的是，當前美股面臨的另一個阻力是利率可能長期保持偏高水平，這是市場未預期到的，因為投資人正日益準備好迎接聯準會的降息。任何通膨或經濟成長的再加速都可能挑戰利率不久後會下降的觀點。

摩根大通質疑：「最近的經濟數據和航運中斷暗示，對非常鴿派的聯準會的普遍股市觀點存在風險。例如，在服務業通膨保持頑固粘性、導致核心通膨預期保持高點的情況下，還在期望商品通膨正常化是否過於牽強？」

整體而言，這些策略師們認為標普 500 指數年底目標點位為 4200 點，可能較目前水準下跌 13%，是華爾街最悲觀的預期之一。