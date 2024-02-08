投資人評估聯準會官員言論 美債殖利率持平

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 18:10

投資人考量聯準會官員有關降息前景的言論，美國公債殖利率周四 (8 日) 幾乎沒有變化。

美東時間凌晨 5:05，10 年期公債殖利率上漲 1 個基點至 4.108%。2 年期公債殖利率下跌 0.6 個基點至 4.416%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (7 日) 表示，他相信 2024 年將降息兩到三次。這種說法與聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周的言論相呼應，引發投資人對降息次數減少的擔憂。

另一方面，聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 周三表示，雖然通膨正在放緩，但「工作尚未完成」，需要更多數據來提供通膨繼續走低的證據。

這也支持了鮑爾的言論。鮑爾上周表示，政策制訂者將採取謹慎的降息態度，並密切關注最新的經濟數據。

下個主要數據將於下周發布，即 1 月消費者物價指數 (CPI)。