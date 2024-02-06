去年美股的最大挑戰 今年已不再是重要問題

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-06 18:31

不過華爾街策略師認為，這種趨勢可能正在扭轉市場動態。貝萊德全球固定收益投資長里德 (Rick Rieder) 表示，經過 3 年的不確定性，他「終於可以安眠」，因為固定收益波動最嚴重的時期可能已經過去。

隨著投資人更加確信通膨正在下降，以及聯準會的下一步行動將是降低利率，部分華爾街策略師認為，債券殖利率的上升對 2024 年股市的不利影響較小。

這種情況最近已經上演，無論 10 年期走向為何，美股都在上漲。

12 月，由於投資人考慮提前降息的可能性，股市升至接近歷史高位，殖利率暴跌。

但當 1 月標普 500 指數屢創新高時，殖利率上升。 瑞銀 (UBS) 股票策略師戈盧布 (Jonathan Golub) 指出，自 10 月底美股反彈開始以來，在殖利率上升和下降的日子裡，美股的漲幅都很相似。

對戈盧布來說，這意味著獲利等基本面一直在推動股市，而不是利率。

10 年期公債殖利率的上升近期對股市的阻力較小，部分原因在於引發股市上漲的消息的本質。例如優於預期的 1 月就業報告導致 10 年期公債在盤中飆升近 20 個基點，因為投資人減少對聯準會 3 月降息的押注。

但該報告也顯示，美國經濟仍基礎穩固，許多投資人認為這是未來企業獲利的良好背景。隨後，標普 500 指數上周五 (2 日) 上漲逾 1%，收創歷史新高。

高盛首席股票策略師柯斯汀 (David Kostin) 在 1 月底給客戶的報告中寫道：「經濟成長對股票報酬的影響比殖利率曲線的變動更重要。在經濟強勁成長時期，股票通常會帶來最高的回報。」

此外，隨著對聯準會是否會繼續升息的擔憂消退，殖利率也可能反映出投資人對強勁經濟的情緒。