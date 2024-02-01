投資人消化聯準會利率決定及政策前景 美債殖利率續續下滑

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 18:02

美國公債殖利率周四 (1 日) 漲跌互現，投資人消化了聯準會最新的利率決定以及未來降息路徑的線索。

美東時間凌晨 4:45，10 年期美國公債殖利率下跌 1.7 個基點至 3.948%，仍低於周三 (31 日) 跌破的 4% 水準。2 年期公債利率上漲 1.1 個基點至 4.24%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會周三宣布將連續第 4 次維持利率不變，並就未來利率走勢提供了最新暗示。

在利率決定後的記者會上，聯準會主席鮑爾表示，在 3 月的下次聯準會會議上不太可能降息。不過他表示今年還是可能會降息。

與利率決定同時發布的聯準會政策聲明​​也表明，將不再考慮進一步升息。這也代表與聯準會去年 12 月政策會議出現的不同變化。

投資人將期待周四和周五 (2 日) 公布的最新經濟數據。每周首次申請失業救濟金人數和 ISM 製造業指數定於周四公布；周五將公布 1 月就業報告，包括非農就業數據和失業率數據。