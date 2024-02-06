〈財報〉減肥藥發功 糖尿病藥助力 禮來財報爆表

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-06 21:24

禮來公司 (LLY-US) 周二 (6 日) 公布第 4 季營收和調整後獲利超出預期，受惠於其新減肥藥 Zepbound 的強勁推出以及其重磅糖尿病治療藥物 Mounjaro 的價格上漲。

Zepbound 於 11 月初獲得美國監管機構批准，第 4 季銷售額達 1.758 億美元。

該季業績首次包含 Zepbound 的銷售額。部分分析師表示，Zepbound 上市第一年銷售額可能超過 10 億美元，並最終成為有史以來最暢銷的藥物。

該公司股價在周二盤前交易上漲約 5%。

根據 LSEG 對分析師進行的調查，禮來公司第 4 季財報與華爾街預期比較如下：

調整後每股獲利 2.49 美元，高於預期的 2.22 美元

營收 93.5 億美元，高於預期的 89.3 億美元

禮來公司第 4 季淨利 21.9 億美元，合每股 2.42 美元。相較之下，一年前的獲利為 19.4 億美元，合每股 2.14 美元。

排除與無形資產價值相關的一次性項目以及其他調整，該公司 2023 年第 4 季每股獲利為 2.49 美元。

這家製藥巨頭第 4 季營收為 93.5 億美元，年增 28%。

禮來公司也發布 2024 年全年財測，整體符合預期。預計全年調整後每股獲利為 12.2 至 12.7 美元。預測 2024 年營收為 404 至 416 億美元。

接受 LSEG 調查的分析師預計全年調整後每股獲利為 12.43 美元，銷售額為 393.8 億美元。

去年禮來公司股價上漲近 60%，即使減肥藥價格高昂、承保範圍參差不齊，而且存在一些令人不快的副作用，但其受歡迎程度卻一路飆升。禮來公司市值約為 6730 億美元，是美國最大製藥公司。

該公司表示，上市多年的藥物、尤其是 Mounjaro，價格上漲推高了禮來公司的營收。Mounjaro 第 4 季銷售額為 22.1 億美元，而去年同期僅有 2.792 億美元。

根據 FactSet 的估計，分析師之前預計該藥物將在全球帶進 17.3 億美元的銷售額。

該公司表示，這種成長反映出需求的增加，但也反映美國「實際價格上漲」，因為禮來公司的儲蓄卡計劃的使用減少，讓本季獲得該藥物的機會繼續擴大。儲蓄卡計畫是在幫助患者降低 Mounjaro 等藥物的自付費用。

禮來公司乳癌藥物 Verzenio 的銷售也推動營收成長，由於需求增加和價格上漲，該藥物本季銷售成長 42％ 達 11.5 億美元。

然而，這些結果低於分析師的預期，分析師預計銷售額為 11.8 億美元。

Jardiance 是一種降低第 2 型糖尿病患者血糖的藥片，第 4 季銷售額成長 30% 達 7.981 億美元。分析師預計 Jardiance 的銷售額為 7.718 億美元。

同時，禮來公司表示，其他糖尿病藥物 Trulicity 和胰島素產品 Humalog 的價格較低，抵消了其他較高價格藥物的助力。

Trulicity 營收為 16.7 億美元，較去年同期下降 14%。分析師預計 Trulicity 本季銷售額為 17.7 億美元。

Humalog 本季營收為 3.666 億美元，比去年同期下降 33%。FactSet 分析師預計該藥物的銷售額將達到 4.38 億美元。