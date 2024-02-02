關鍵就業報告發布前 美債殖利率全面上揚

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 18:12

投資者展望關鍵勞動市場數據並評估利率前景，美國公債殖利率周五 (2 日) 走高。

美東時間凌晨 5 點 04 分，10 年期公債殖利率上漲 2.6 個基點至 3.889%。2 年期公債殖利率上漲 4.3 個基點至 4.237%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人等待周五公布的 1 月就業報告，並考量聯準會本周發布最新貨幣政策決定和展望後的利率走勢。

《道瓊》調查的經濟學家預計就業報告顯示本月就業人數增加 18.5 萬 人，失業率將升至 3.8%。

12 月就業人數增加 21.6 萬人，遠超先前預期，失業率為 3.7%。

在美國勞工部發布就業報告之前，本周稍早發布的 ADP 私人就業報告 1 月的放緩幅度超出預期。本月各公司增加了 10.7 萬名員工，低於 12 月修正後的 15.8 萬名員工。

最新數據可能會提供有關利率上升影響的暗示，並表明利率是否正在減緩經濟的成長，包括勞動市場。這是因為利率前景的不確定性，特別是降息時間表的不確定性仍然很高。