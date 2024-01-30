聯準會會議即將開始 美債殖利率走低

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 18:01

投資人等待最新經濟數據以及聯準會最新貨幣政策會議結果，美國公債殖利率周二 (30 日) 走低。

美東時間凌晨 4:55，10 年期公債殖利率下跌 3.2 個基點至 4.059%。2 年期公債殖利率下跌 0.8 個基點至 4.314%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會 1 月會議將於周二開始，周三 (31 日) 結束時將做出最新的利率決定和貨幣政策前景展望。市場普遍預期聯準會將維持利率不變，投資人希望了解今年可能降息的時間和幅度。

在聯準會 12 月的最後一次會議上，政策制訂者預計 2024 年將降息 3 次，但會議紀錄顯示貨幣政策的未來道路仍然高度不確定。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員最新定價顯示，在 3 月的下次聯準會會議上，利率保持穩定或降息的可能性接近 50-50。

本周將公布各種關鍵經濟數據，將提供有關經濟狀況、特別是勞動市場狀況的暗示。周二將發布 12 月 JOLT 職缺報告以及最新的消費者信心報告。