在Fed會議作出決策前 美債殖利率走跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-31 18:00

投資人等待聯準會最新的利率決定和貨幣政策前景說明，美國公債殖利率周三 (31 日) 下跌。

美東時間凌晨 4:54，10 年期公債殖利率下跌 3.7 個基點至 4.02%。2 年期公債殖利率下跌 3.9 個基點至 4.32%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

聯準會將於周三宣布最新利率決定，市場普遍預計聯準會將維持利率不變，一如前三次會議。

同時，近期的經濟數據、包括聯準會青睞的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數，顯示物價上漲的壓力正在緩解。

投資人也期待聯準會在利率決定和主席鮑爾會後記者會發布的預測報告中，提供有關貨幣政策和利率未來走向的暗示。

雖然政策制訂者在 12 月上次聯準會會議上暗示 2024 年可能會降息，但沒有提供有關降息時間的線索。芝商所的 FedWatch 工具顯示，交易員最後預計 3 月的下次會議降息的可能性約為 45%。

到目前為止，聯準會也不排除進一步升息的可能性，這將取決於經濟的發展情況。投資人將關注會後聲明，以了解這種說法是否有任何變化。