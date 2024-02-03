Meta盤中市值飆漲2000億美元 創美股史上最大單日增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-03 01:16

臉書母公司 Meta Platforms 周五 (2 日) 盤中股價大漲逾 20%，市值增加約 2,000 億美元，創下美股有史以來最大單日市值增幅，超車蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 在 2022 年締造的 1,900 億美元漲幅。

這家媒體巨擘幾年前市值蒙受大損失，但自此之後已重新振作起來，有望成為華爾街東山再起的領頭羊。該公司日前公布令人印象深刻的上季業績，其中強勁的獲利以及未來專注削減成本策略，讓股東們對其展望更有信心、更願意投資。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 周五在一份報告中寫道：「穩健的執行力、更快的成長速度和更高資本結構效率改善展望。」他補充說，Meta 替用戶和廣告商提供的人工智慧 (AI) 管道是強大的，今年有望推出更多工具並進行拓展。

去年裁員 22% 的 Meta 日前宣布 500 億美元的股票回購計畫，同時還宣布首次配息，這對投資人來說意味著公司有閒錢，也有理由繼續投資下去。