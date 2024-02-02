數據顯示零售商今年對Nike運動鞋擴大降價促銷

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 20:38

分析公司 Vertical Knowledge 表示，零售商在 2024 年把 Nike (NKE-US) 運動鞋的價格比兩年前降低一倍，在運動鞋品牌的激烈競爭中，危及這家運動服裝巨頭強大的定價能力。

研究人員收集了 Foot Locker (FT-US)、Dick"s Sporting Goods (DKS-US)、Macy"s (M-US) 等 8 個全國性連鎖店樣本的線上定價數據，發現零售商在 2024 年將 Nike 運動鞋平均降價 44%，高於 2022 年同期的 19.4%。

這股趨勢與過去完全不同，以往 Nike 零售商通常以全價銷售，尤其是像 Nike Air Jordan 1 Retro High 這樣的休閒鞋。Nike 的完整零售價從大約 50 美元的基本款跑鞋到 200 美元以上的特別款 Nike 運動鞋不等。

部分零售商大幅削減 Nike 運動鞋價格的作法，可能會給全球運動服飾公司龍頭 Nike 帶來麻煩。持有 Nike 股票的 YCG Investments 總裁亞克特曼 (Brian Yacktman) 表示：「Nike 是一家擅長向大眾收取高價的公司。」

折扣後的 Nike 鞋款本周在紐約 Foot Locker 店面展示，Lebron 20 籃球鞋從原價 170 美元降價至 129.99 美元，Nike Air Max 款式也在打折促銷。在梅西百貨旗艦店，多款 Nike Air 運動鞋也降價促銷，包括 Air VaporMax 和 Air Huarache。

數據顯示，梅西百貨等主要零售商的 Nike 運動鞋平均價格從 2022 年第 1 季的 103.61 美元降至 2024 年初的 79.92 美元。根據 Nike 最近的年報，其產品批發給「數千個零售帳戶」。

Nike 發言人表示，該公司擁有「非常多元化的批發產品組合，沒有任何一個合作夥伴占過高比例的批發總收入」。

數據顯示，這 8 家主要零售連鎖店也在銷售 On Running 和 Deckers 旗下的 Hoka 品牌運動鞋，這兩家公司因專注於緩震跑鞋而成為 Nike 的競爭對手，平均每雙售價約為 148 美元。

Nike 股東亞克特曼最近表示，折扣令人擔憂，「我對 Nike 最關注的是它們什麼時候會放棄促銷定價並回歸正題。」