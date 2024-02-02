蘋果難敵中國本土品牌崛起銷售下滑 影響力也逐漸減弱

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 20:29

蘋果上季財報顯示中國銷售表現疲弱，除了來自中國本土對手競爭加劇因素，中國消費者在經濟放緩期間也更謹慎消費，導致手機等設備升級周期延長，阻礙蘋果在其第三大市場的業務成長。分析師和客戶認為，蘋果在中國市場面臨的挑戰可能越來越大。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五 (2 日) 盤前股價下跌 2.3%，每股暫報 182.57 美元。

難敵華為、小米崛起

調研公司 Canalys 分析師 Toby Zhu 指出，考慮到華為和小米 (1810-HK) 等中國本土品牌的激烈競爭，蘋果在中國的銷量下滑並不令人意外。對此，蘋果並未立即回應置評請求。

分析指出，作為全球最大智慧手機市場，中國對蘋果的銷售成長至關重要。多年來，蘋果一直是中國高階手機品牌的首選，但現在潮流正在轉變。去年下半年，華為憑藉搭載中國本土製造晶片的 Mate 60 系列手機在高檔智慧手機市場捲土重來，讓蘋果壓力山大。

此外，小米等其他領先安卓 (Android) 品牌也逐漸進入蘋果傳統上占據地位的高端市場。小米去年 10 月推出高階機款 Mi 14，大力宣傳其超長的電池續航時間以及攝影鏡頭功能。而在該款手機推出一周內就售出 100 萬台。

缺乏驚喜、中國消費者升級手機周期更長

分析師 Toby Zhu 還指出，中國製造商正在透過推出價格更高的折疊手機，逐步打入蘋果的核心價格領域。有中國消費者抱怨，與之前幾代產品相比，蘋果 iPhone 缺乏創新，尤其在設計美學方面。

IDC 智慧手機分析師 Will Wong 表示，蘋果需要克服的另一個障礙是如何帶給消費者更多驚喜，並維持其在做為科技先驅的形象。這一點對該公司來說非常重要，因為其他安卓廠商正在把人工智慧 (AI) 與摺疊概念引進自家產品中。

與此同時，由於中國經濟放緩，消費者拿舊手機的時間更長。諮詢公司 Counterpoint 在去年 6 月表示，中國消費者換新機的周期超過 40 個月。

蘋果為支撐在中國的銷售開始降價。去年 10 月包括阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 和拼多多 (PDD-US) 在內的線上零售商發起大規模的折扣活動，以清空 iPhone 15 在中國上市僅一個月後的庫存。今年 1 月，蘋果還替 iPhone 提供罕見的折扣優惠。

祭出折扣效果甚微 難擋長期疲軟趨勢

根據 IDC 數據顯示，去年 10 月的折扣似乎只是阻止銷量下滑，蘋果手機出貨量在去年最後一季僅下滑 2.1%，而華為的銷量則成長 36.2%。

Jefferies 分析師表示，蘋果未來在中國可能會繼續面臨壓力，預估蘋果在中國的出貨量在今年可能會以兩位數的百分比下滑。