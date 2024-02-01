〈美股早盤〉主要指數開高 市場靜待蘋果等大型科技股財報
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 22:55
美國主要指數周四 (2/1) 開高，市場已消化日前聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出的鷹派訊息，接下來將靜待美國科技三巨擘蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Meta(META-US) 盤後公布最新財報，另外還有周五 (2/2) 的 1 月非農就業報告，料勞動力市場將進一步降溫。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。
日前美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，央行不太可能在 3 月降息，這一消息令華爾街感到震驚，美股普遍受到打擊，不過買美債殖利率走勢穩定，美元持續上漲。
經濟數據方面，上周初領失業金人數意外升至 22.4 萬人，創下兩個月新高，高於市場預期的 21.3 萬人與前值 21.5 萬。與此同時，人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 周四公布的一份報告顯示，由於金融和科技產業雇主開始重組，1 月裁員人數達到 82,307 人，比去年 12 月的 34,817 人激增 136%，創下 2023 年 3 月以來新高。
City Index 和 Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示，市場注意力轉向美國就業數據。另一方面，交易員並沒有放棄 Fed 會比預期更早降息的可能性，如果從現在開始美國經濟數據開始走下坡，則 Fed 可能就會提早降息。
其他消息方面，以 Jill Carey Hall 為首的美銀策略師進行的一項分析顯示，機構投資人剛剛創下近 10 年來單周拋售美國股票最多的紀錄，儘管標普 500 指數徘徊在歷史高點附近。
美銀表示，上周共同基金、退休基金、保險公司和銀行拋售了自 2015 年以來最多的股票。資金流出之際，標普 500 指數攀升 1.1%，11 個板塊中有 7 個板塊實現正回報。這群人與私人客戶和避險基金不同，後者在此期間是股票和 ETF 的淨買家。
截至台北時間周四（1 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 78.99 點或 0.21%，暫報 38,229.29 點
- 那斯達克綜合指數上漲 108.20 點或 0.71%，暫報 15,272.21 點
- 標普 500 指數上漲 22.49 點或 0.46%，暫報 4,868.14 點
- 費半下跌 0.34 點或 0.01%，暫報 4,260.58 點
- 台積電 ADR 上漲 0.43% 至每股 113.44 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 3.897%
- 紐約輕原油上漲 1.32% 至每桶 76.85 美元
- 布蘭特原油上漲 0.21% 至每桶 81.88 美元
- 黃金下跌 0.05% 至每盎司 2,066.40 美元
- 美元指數升至 103.370
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 619.03 美元
路透周四援引知情人士消息報導，輝達已開始接受經銷商預訂中國特製版人工智慧 (AI) 晶片，價格相當於競爭對手華為的產品。知情人士透露，H20 的規格在一些關鍵領域不如華為昇騰 910B(Ascend 910B)，此外輝達最近幾周對中國 H20 經銷商的訂單定價在每張 1.2 萬至 1.5 萬美元之間。
默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 124.27 美元
默沙東 (Merck, 默克) 周四盤前公布上季業績亮眼，其癌症免疫療法 Keytruda 的銷售強勁，是目前全球銷量最大的處方藥。經調整後每股獲利報 0.03 美元，優於分析師預期的虧損 0.11 美元。當季營收從去年的 138 億美元增至 146 億美元。分析師平均預期銷售額為 145 億美元。
派樂騰 (PTON-US) 早盤股價下跌 14.39%，至每股 4.76 美元
派樂騰 (Peloton) 周四美股盤前公布上季財報，在假期季的業績好壞參半，每股虧損略高於華爾街預期，但銷售超出預期，每股虧損報 0.54 美元，略高於預期的 0.53 美元、營收報 7.436 億美元，低於預期的 7.335 億美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 22.4 萬人，預期 21.3 萬人，前值 21.5 萬人
- 美國上周續領失業金人數報 189.8 萬人，預期 184 萬人，前值 182.8 萬人
- 美國 1 月製造業 PMI 終值報 50.7，預期 50.3，前值 47.9
- 美國 1 月 ISM 製造業指數預期 47.2，前值 47.4
華爾街分析：
野村研究報告指出，Fed 宣布維持利率不變，並在最新會議後呈現稍微鷹派姿態，鮑爾更暗示 3 月不會降息。研究預測美國軟著陸將主導市場，未來幾個月股市將獲得支持，對股市持溫和樂觀看法。Fed 將根據整體數據變化再作決定，預估全年共降息 100 個基點，首次降息可能在 5 月到來。
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