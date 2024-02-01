〈美股早盤〉主要指數開高 市場靜待蘋果等大型科技股財報

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 22:55

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。

日前美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，央行不太可能在 3 月降息，這一消息令華爾街感到震驚，美股普遍受到打擊，不過買美債殖利率走勢穩定，美元持續上漲。

經濟數據方面，上周初領失業金人數意外升至 22.4 萬人，創下兩個月新高，高於市場預期的 21.3 萬人與前值 21.5 萬。與此同時，人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 周四公布的一份報告顯示，由於金融和科技產業雇主開始重組，1 月裁員人數達到 82,307 人，比去年 12 月的 34,817 人激增 136%，創下 2023 年 3 月以來新高。

City Index 和 Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示，市場注意力轉向美國就業數據。另一方面，交易員並沒有放棄 Fed 會比預期更早降息的可能性，如果從現在開始美國經濟數據開始走下坡，則 Fed 可能就會提早降息。

其他消息方面，以 Jill Carey Hall 為首的美銀策略師進行的一項分析顯示，機構投資人剛剛創下近 10 年來單周拋售美國股票最多的紀錄，儘管標普 500 指數徘徊在歷史高點附近。

美銀表示，上周共同基金、退休基金、保險公司和銀行拋售了自 2015 年以來最多的股票。資金流出之際，標普 500 指數攀升 1.1%，11 個板塊中有 7 個板塊實現正回報。這群人與私人客戶和避險基金不同，後者在此期間是股票和 ETF 的淨買家。

截至台北時間周四（1 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 619.03 美元

路透周四援引知情人士消息報導，輝達已開始接受經銷商預訂中國特製版人工智慧 (AI) 晶片，價格相當於競爭對手華為的產品。知情人士透露，H20 的規格在一些關鍵領域不如華為昇騰 910B(Ascend 910B)，此外輝達最近幾周對中國 H20 經銷商的訂單定價在每張 1.2 萬至 1.5 萬美元之間。

默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 124.27 美元

默沙東 (Merck, 默克) 周四盤前公布上季業績亮眼，其癌症免疫療法 Keytruda 的銷售強勁，是目前全球銷量最大的處方藥。經調整後每股獲利報 0.03 美元，優於分析師預期的虧損 0.11 美元。當季營收從去年的 138 億美元增至 146 億美元。分析師平均預期銷售額為 145 億美元。

派樂騰 (PTON-US) 早盤股價下跌 14.39%，至每股 4.76 美元

派樂騰 (Peloton) 周四美股盤前公布上季財報，在假期季的業績好壞參半，每股虧損略高於華爾街預期，但銷售超出預期，每股虧損報 0.54 美元，略高於預期的 0.53 美元、營收報 7.436 億美元，低於預期的 7.335 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.4 萬人，預期 21.3 萬人，前值 21.5 萬人

美國上周續領失業金人數報 189.8 萬人，預期 184 萬人，前值 182.8 萬人

美國 1 月製造業 PMI 終值報 50.7，預期 50.3，前值 47.9

美國 1 月 ISM 製造業指數預期 47.2，前值 47.4

華爾街分析：