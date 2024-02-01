〈財報〉假期季業績好壞參半 派樂騰對本季財測悲觀

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 20:44

該零售商在假期季的業績好壞參半，每股虧損略高於華爾街預期，但銷售超出預期。

根據 LSEG 對分析師的調查，Peloton 第 2 財季表現與華爾街的預期比較如下：

每股虧損 54 美分，略高於預期的 53 美分

營收 7.436 億美元，低於預期的 7.335 億美元

該公司截至 12 月 31 日當季淨虧損 1.949 億美元，合每股虧損 54 美分；去年同期為虧損 3.354 億美元，合每股虧損 98 美分。

銷售額從去年同期的 7.927 億美元降至 7.436 億美元。

該公司發布了令人沮喪的本季業績財測和不熅不火的全年銷售前景。

根據 LSEG，派樂騰預計第 3 財季銷售額將在 7 至 7.25 億美元之間，而華爾街的預期為 7.54 億美元。根據 StreetAccount，該公司預計調整後 EBITDA 損失將在 2000 至 3000 萬美元之間，而分析師預計損失為 200 萬美元。

財務總監科丁頓 (Liz Coddington) 在致股東的信中寫道：「我們有效提 高付費應用用戶的能力和其他新舉措的績效的不確定性，以及不確定的宏觀經濟前景，影響了我們的前景。」

派樂騰的連網健身訂閱指南高於預期。該公司還表示，迪克體育用品和亞馬遜等零售合作夥伴的銷售強勁，對其登山機的需求「明顯強於」預期。

派樂騰的連網健身產品連續第二季實現毛利，而該產品長期以來一直是虧損業務。根據 StreetAccount 的數據，連網健身產品的毛利率為 4.3%，高於華爾街預期的 3.4%。

麥卡錫擔任執行長近兩年後顯示出一些進步的跡象，但仍未能實現他的關鍵目標。

他在去年 2 月致股東的信中，設定讓公司在一年內恢復營收成長的目標，但派樂騰一直未能實現這個目標。該公司目前預計將在本財年結束時的 6 月達到這個里程碑。

麥卡錫也設定一年內實現持續正值 EBITDA 的目標，但這也未能實現。 他現在預計將在 6 月底結束的第 4 財季產生正的自由現金流。