傳輝達中國特製晶片開始接受預訂 價格與華為產品相當

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 19:25

路透周四 (2/1) 援引知情人士消息報導，輝達已開始接受經銷商預訂中國特製版人工智慧 (AI) 晶片，價格相當於競爭對手華為的產品。

該款 H20 顯示卡是輝達替中國市場開發的 3 款晶片中最強大的一款，不過運算能力低於輝達旗艦 AI 晶片 H100 和 H800，其中 H800 也是中國專用晶片，在去年 10 月被禁。美國擴大對高階晶片的出口禁令，以限制中國替其軍隊開發 AI 和精密電腦的能力。

知情人士透露，H20 的規格在一些關鍵領域不如華為昇騰 910B(Ascend 910B)，此外輝達最近幾周對中國 H20 經銷商的訂單定價在每張 1.2 萬至 1.5 萬美元之間。

據悉，一些經銷商已開始在廣告中大幅加價，售價約為人民幣 11 萬元 (合 15,320 美元)，相比之下，華為 910B 的售價約為 12 萬元。截稿前，輝達 (NVDA-US) 拒絕對此置評。該公司周四盤前股價上漲 1.26%，每股暫報 623.00 美元。

值得注意的是，經銷商提供的 H20 伺服器，預先配置 8 個 AO 晶片，售價人民 140 萬元。相較之下，使用 8 顆 H800 晶片的伺服器在一年前推出時的售價約為人民幣 200 萬元。消息人士補充說，經銷商已經告訴客戶，他們將能夠在 2024 年第一季開始小批量交付 H20 產品，並從第二季開始批量交付。

在美國限制之前，輝達以超過 90% 的份額主導著中國的 AI 晶片市場，然而目前面臨著來自中國國內競爭對手的日益激烈的競爭，其中最主要的是華為。

華為的 910B 晶片被廣泛認為是目前中國市場上最具競爭力的 AI 產品，由於擔心買家可能因美國的制裁而面臨輝達產品的進一步限制，華為的 910B 晶片變得更受歡迎。

知情人士指出，在規格方面，H20 在 FP32 性能方面似乎落後於 910B——這是衡量晶片處理普通任務的速度的關鍵指標，H20 的性能不到其競爭對手的一半。

不過 H20 在互連速度方面似乎比 910B 有優勢，互連速度衡量的是晶片之間數據傳輸的速度。這意味著在需要將大量晶片連接在一起作為一個系統工作的應用中，H20 與 910B 仍然具有競爭力。