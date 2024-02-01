FT：SK海力士擬在印第安納州設廠 美國晶片自給自足向前邁步

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 19:54

根據英國《金融時報》(FT) 周四 (2/1) 報導，南韓晶片製造商 SK 海力士 (SK Hynix) 已選擇在美國印第安納州設廠，這將對拜登政府把更多人工智慧 (AI) 晶片供應鏈轉移到美國本土的努力起到重大推動作用。

據兩位了解 SK 計畫的人士表示，SK 在印第安納州的新封裝廠將，將專門堆疊標準動態隨機存取記憶體製造高頻寬記憶體 (HBM) 晶片，然後再與輝達 (NVDA-US) 的圖形處理器 (GPU) 整合。

報導指出，SK 海力士目前在南韓生產 HBM 晶片，然後運往台灣由台積電 (2330-TW) 將其與輝達 GPU 或台積電生產的處理器整合。

分析師表示，由於台積電已在亞利桑那州蓋了兩家先進的製造工廠，SK 海力士在印第安納州的新工廠可能讓輝達將其所有 GPU 生產轉移美國本土邁進一步。

南韓經濟智庫「韓國產業研究院」(Korea Institute for Industrial Economics and Trade) 研究員 Kim Yang-paeng 表示：「如果 SK 海力士在美國建立一家先進的 HBM 記憶體封裝工廠，再加上台積電在亞利桑那州的工廠，這意味著輝達最終可能能夠在美國生產其 GPU。

Yang-paeng 還說：「這是美國政府從一開始就希望看到的，也是其最近為本地化生產提供補貼的產業政策的結果。」

報導指出，SK 海力士的投資似乎表明，美國減少對台灣製造業依賴的努力已初見成效。華府方面擔心，中國入侵或封鎖台灣，可能導致嚴重的貿易中斷，因為全球 90% 以上的先進半導體都產自台灣。

一名美國官員向金融時報透露：「我們的想法是讓更先進的晶片在美國生產，減少對台灣的依賴。考慮到人工智慧，這一舉措尤其重要。」

另外有知情人士透露，SK 海力士先進的封裝技術更深入融入輝達的供應鏈，將有助於這家南韓公司抵禦來自其他 HBM 生產商三星和美光 (MU-US) 的競爭。