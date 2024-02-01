FT：SK海力士擬在印第安納州設廠 美國晶片自給自足向前邁步
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 19:54
根據英國《金融時報》(FT) 周四 (2/1) 報導，南韓晶片製造商 SK 海力士 (SK Hynix) 已選擇在美國印第安納州設廠，這將對拜登政府把更多人工智慧 (AI) 晶片供應鏈轉移到美國本土的努力起到重大推動作用。
據兩位了解 SK 計畫的人士表示，SK 在印第安納州的新封裝廠將，將專門堆疊標準動態隨機存取記憶體製造高頻寬記憶體 (HBM) 晶片，然後再與輝達 (NVDA-US) 的圖形處理器 (GPU) 整合。
報導指出，SK 海力士目前在南韓生產 HBM 晶片，然後運往台灣由台積電 (2330-TW) 將其與輝達 GPU 或台積電生產的處理器整合。
分析師表示，由於台積電已在亞利桑那州蓋了兩家先進的製造工廠，SK 海力士在印第安納州的新工廠可能讓輝達將其所有 GPU 生產轉移美國本土邁進一步。
南韓經濟智庫「韓國產業研究院」(Korea Institute for Industrial Economics and Trade) 研究員 Kim Yang-paeng 表示：「如果 SK 海力士在美國建立一家先進的 HBM 記憶體封裝工廠，再加上台積電在亞利桑那州的工廠，這意味著輝達最終可能能夠在美國生產其 GPU。
Yang-paeng 還說：「這是美國政府從一開始就希望看到的，也是其最近為本地化生產提供補貼的產業政策的結果。」
報導指出，SK 海力士的投資似乎表明，美國減少對台灣製造業依賴的努力已初見成效。華府方面擔心，中國入侵或封鎖台灣，可能導致嚴重的貿易中斷，因為全球 90% 以上的先進半導體都產自台灣。
一名美國官員向金融時報透露：「我們的想法是讓更先進的晶片在美國生產，減少對台灣的依賴。考慮到人工智慧，這一舉措尤其重要。」
另外有知情人士透露，SK 海力士先進的封裝技術更深入融入輝達的供應鏈，將有助於這家南韓公司抵禦來自其他 HBM 生產商三星和美光 (MU-US) 的競爭。
不過分析師表示，SK 海力士的印第安納封裝廠建設將需要數年時間，而台積電位於亞利桑那州的工廠建設已被推遲，因為這家全球領先的代工晶片製造商難以適應美國的建築和勞動力方式。
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