微軟上季財報缺乏驚喜拖累股價 分析師卻齊聲看好

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 21:48

微軟 (MSFT-US) 上季財報可圈可點，營收、雲端業務收入成長均超過預期，但在估值偏高的情況下，微軟難以為市場帶來驚喜，股價因此下挫。微軟昨日股價收跌 2.7%，連跌兩日至 1 月 22 日以來低點，不過今年以來漲幅仍達到 7.2%。

有分析指出，微軟的智慧雲端業務營收以固定匯率計算年增 18%，成長速度與前一季持平，Azure 營收以固定匯率運算成長也持平，這一點令部分投資人失望，導致股價連續兩日下跌。

但不少華爾街分析師對此不以為意，伯恩斯坦分析師 Mark Moerdler 告訴投資人，現在應該注意微軟的資本支出指引，從微軟在雲端運算和人工智慧 (AI) 基礎設施方面的投資計畫，可以看出公司對其雲端業務，特別是 Azure 平台的營收成長持樂觀態度，這表示微軟相信「未來業務營收大幅成長」。

Moerdler 在報告中寫道：「我們相信這顯示管理階層對雲端收入有顯著成長的預期。」他認為，這說明微軟已扛起 AI 發展的大旗，而 Azure 可能在日後成為全球最大也是最重要的雲端服務提供者。

摩根大通分析師 Mark Murphy 也在財報發布後維持微軟「跑贏大盤」評等，並將目標價從 385 美元上調至 440 美元。 Murphy 表示，微軟「穩健」的季度業績和與 AI 相關的營收反映「持續的執行力和穩定的環境」。

高層不斷強調 AI 貢獻

微軟在發布財報時不斷強調 AI 對此的貢獻，微軟智慧雲端業務的單季營收達到 258 億美元，比分析師先前預期的 253 億美元足足高出 20%，其中來自 Azure 和其他雲端服務的收入更是成長 30%。

在電話會議上，微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示，微軟目前擁有 5.3 萬名 Azure 人工智慧客戶，有三分之一是去年新加入的。而公司財務長胡德 (Amy Hood) 則表示，Azure 和其他雲端服務的成長中，有 6% 與 AI 有關。

微軟投資者關係副總裁 Brett Iversen 在財報後電話會上表示，微軟正在透過投資資料中心和伺服器等領域來提高其 AI 基礎設施能力，但由於雲端服務需求不斷成長以及其他領域的「成本控制」 ，這尚未擠壓利潤率。

微軟財務長胡德預估，公司的資本支出將「大幅增加」。與此同時，該公司正在「轉向人工智慧優先」的員工隊伍，而不是新僱用大量技術部門人員。

微軟未來 AI 展望看俏

伯恩斯坦分析師 Mark Moerdler 認為，從微軟對 AI 的投資可以看出，未來微軟的軟體和雲端服務將幫助其在 AI 競賽中獲勝，形成一個「強大的業務反饋循環」，這才是他們獨特的優勢。

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 重申，仍預期 Copilot 將在 2024 下半年對微軟的營收成長產生更大影響。花旗研究的 Tyler Radke 也相信，隨著客戶 IT 支出預算的改善，AI 可以推動微軟的營收與獲利成長在未來多年持續重新加速。