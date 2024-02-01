美上周初領失業金人數升至兩個月新高 去年Q4勞動生產力超預期成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 23:40

美國勞工部周四 (2/1) 公布數據顯示，上周初領與續領失業金人數均升至兩個約新高，透露就業市場降溫跡象。與此同時，同日公布的去年第四季勞動生產力超預期成長，有助緩解近期薪資成長帶來的通膨影響，成為聯準會 (Fed) 對抗高物價的助力。

美上周初領與續領失業金人數均升至兩個約新高，透露就業市場降溫跡象 (圖：ZeroHedge)

截至 1 月 27 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.4 萬人，高於市場預期的 21.3 萬人，較修正後前值 21.5 萬人增加 9 千人，4 周移動平均值報 20.775 萬人。

截至 1 月 20 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.8 萬人，較修正後前值 182.8 萬人增加 7 萬人，高於市場預期的 184 萬人，4 周移動平均值報 184.125 萬人。

與此同時，BLS 同日公布的另一份報告顯示，去年第四季生產力 (即非農企業員工每小時產值) 折合年率初值報 3.2%，遠低經濟學家預期的 2.4%，也低於去年第三季修正後前值 4.9%。

此外，去年第四季單位勞動力成本 (及企業替生產一單位產值而支付給員工的成本) 下滑 0.5%，為 2021 年以來最慢增速，遠低經濟學家預期的 1.3%，高於去年第三季上修後的 - 1.1%。

值得注意的是，人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 同日公布的一份報告顯示，由於金融和科技產業雇主開始重組，1 月裁員人數達到 82,307 人，比去年 12 月的 34,817 人激增 136%，創下 2023 年 3 月以來新高。而 1 月份的企業召聘仍是有紀錄以來最弱。

專家看法

高頻經濟 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家 Rubeela Farooqi 在一份報告中表示：「數據繼續顯示，裁員並沒有增加。就目前而言，勞動力市場狀況的調整來自招聘放緩，而不是裁員激增，這是一個好消息。」

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Eliza Winger 則指出，由於與新冠疫情相關的因素，低水準的失業救濟申請數據可能不是勞動力市場狀況的可靠指標。