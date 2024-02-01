美企1月裁員逾8萬人 較去年12月增逾一倍

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 21:10

人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (2/1) 公布的一份報告顯示，由於金融和科技產業雇主開始重組，1 月裁員人數達到 82,307 人，比去年 12 月的 34,817 人激增 136%，創下 2023 年 3 月以來新高。

按年來看，美國企業 1 月裁員總數比 2023 年 1 月下降 20%；值得注意的是，金融產業在 1 月宣布裁員 23,238 人，是去年同期的一倍。

另一方面，今年是美國大選年，企業開始替可能影響其產業的潛在政策變化做出應對計畫。Challenger, Gray & Christmas 副總裁 Andrew Challenger 表示：「這些裁員也受到更廣泛的經濟趨勢以及各個產業自動化和人工智慧 (AI) 採用策略轉變推動，儘管在大多數情況下，公司指出削減成本是裁員的主因。」

此外，金融和科技產業在 1 月裁員人數最多，雇主常以「重組」和關閉工廠、部門或商店為裁員理由。在今年伊始的財報季中，許多公司宣布裁員，包括優比速 (UPS-US) 打算裁撤 1.2 萬名員工。