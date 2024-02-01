〈財報〉客戶需求減少 Honeywell預測第1季業績低於預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-01 21:22

霍尼韋爾國際公司 (Honeywell International Inc.)(HON-US) 周四 (1 日) 預測，由於其提供建築技術和倉庫業務的需求下降，2023 年第 4 季銷售業績未達預期，第 1 季將出現疲軟。

這家多元化工業公司也是主要航空航太供應商的股價在周四盤前下跌 2.6% 至 197.01 美元。

該公司的安全和生產力解決方案業務受到客戶對倉庫投資減少的打擊，因為在經濟前景不確定的情況下，業者希望在訂購新產品之前清理現有庫存。

第 4 季該部門的有機銷售額年減 24%。由於消防和安全產品銷售下降，該公司建築技術業務的有機銷售額也下降 1%。

然而，霍尼韋爾的航​​空業務是亮點，本季有機銷售額成長 15%，達到 36.7 億美元。其客戶包括波音和空中巴士。

根據 LSEG 的數據，霍尼韋爾預計第 1 季每股獲利 2.12 至 2.22 美元，低於華爾街預期的 2.24 美元。

截至 3 月當度銷售額預計為 89 至 92 億美元，而預期為 92.5 億美元。

第 4 季該公司銷售額成長 3% 達 94.4 億美元，分析師預期為 97 億美元。