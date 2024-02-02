路透：Meta將在今年部署自研晶片 節省成本並支撐AI發展

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 02:30

路透周四 (2/1) 根據一份臉書母公司 Meta Platforms 文件報導，該公司今年計劃在自家資料中心部署一款新版客製化晶片，用來支撐其人工智慧 (AI) 發展。有分析師指出，Meta 部署自家晶片每年省下數億美元在 AI 方面的支出。

路透報導指出，這款晶片是 Meta 去年宣布的第二代內部晶片生產線，可能有助減少其對主導市場的輝達 (NVDA-US) 晶片依賴，與此同時在 Meta 推出 AI 產品之際，能控制與 AI 運行成本。

Meta 發言人證實將在 2024 年投產的計畫，表示該晶片將與該公司正在購買的數十萬個現成圖形處理器 (GPU) 協同工作。該名發言人在聲明中表示：「我們內部開發的加速器在替公司特定的 AI 工作量提供最佳的性能和效率組合，將與市售 GPU 形成高度互補。」

根據路透報導，這家全球最大的社群媒體公司一直在爭先恐後提高自己的運算能力，以支撐耗電的生成式 AI 產品，該公司正努力將 AI 產品推向臉書、Instagram、WhatsApp 等應用程式，還有雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡等硬體設備。Meta 斥資數十億美元累積大量專用晶片，並且重新配置資料中心好適應這些晶片。

SemiAnalysis 創始人 Dylan Patel 表示，以 Meta 的營運規模，成功部署自家晶片，每年可能節省數億美元的能源成本和數十億美元晶片採購成本。