〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 22:46

美國聯準會 (Fed) 將於稍晚公布最新利率決策，市場靜待 Fed 主席鮑爾在決策出爐後的談話，以從中尋找未來利率路徑動態，美股主要指數周三 (31 日) 漲跌不一，其中以科技股為主的那斯達克指數跌逾 180 點，因 Alphabet(GOOGL-US)和微軟 (MSFT-US) 對人工智慧 (AI) 成本上升的預測打壓大型股和晶片股。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或近 0.25%，那斯達克綜合指數跌逾 180 點或近 1.2%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 1.8%。

在美國財政部增加季度債券銷售後，美債殖利率維持在較低水準，但暗示銷售規模不會再進一步擴大。另一方面，科技巨擘上季財報未能達到人們對人工智慧 (AI) 的高預期，拖累美股走勢。

距離 Fed 利率決策僅剩幾小時，較長期證券標售規模進一步擴大的消息得到緩解，料將扶助支撐對公債的需求。債券價格上漲的另一個原因是，一項衡量美國勞動成本的廣泛指標降溫幅度超過預期，數據顯示，美國企業今年年初新增就業人數低於預期。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.7 萬人，創去年 11 月以來最小增幅，不僅低於經濟學家預期的 15 萬人，也不及修正後前值 15.8 萬人。根據報告，招聘放緩的趨勢延續到今年 1 月，薪資壓力持續緩解，上個月跳槽者的薪資溢價降至新低。

此外，美國去年第四季聘雇成本指數 (ECI) 季增 0.9%，略低於市場預期的 1.0%，也不及前值的 1.1%，數據凸顯薪資增速出現放慢跡象。

截至台北時間周三（31 日）22 時許：

焦點個股：

葛蘭素史克 (GSK-US) 早盤股價上漲 5.30%，至每股 41.16 美元

英國藥廠葛蘭素史克 (GSK) 周三美股盤前公布 2023 會計年度第四季業績打敗華爾街分析師預期，同時還給出今年樂觀財測，不僅顯示出其疫苗和抗癌藥物產品線增加的好處，還凸顯其消費者健康部門分拆的益處。

Novavax (NVAX-US) 早盤股價下跌 0.25%，至每股 4.03 美元

疫苗製造商 Novavax 周三表示，為持續降低成本，該公司將把全球員工總數減少約 12%，裁員將影響全職員工和承包商。裁員結束後，Novavax 的員工數量將比 2023 年第 1 季末減少約 30%。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 2.76%，至每股 205.97 美元

波音公司去年底虧損縮小，但該製造商的 737 Max 9 危機引發了對其財測目標的質疑。去年飛機需求和交機量增加，協助波音商用飛機部門取得績效。但 1 月 5 日一架幾乎全新的 737 Max 9 機身面板在飛行途中發生爆炸；為此，該公司並未提供 2024 年的展望。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 ADP 新增就業人數報 10.7 萬，預期 14.5 萬，前值 15.8 萬

美國去年第四季聘雇成本指數報 0.9%，預期 1.0%，前值 1.1%

華爾街分析：

根據芝商所 FedWatch 工具的數據，Fed 在 3 月份降息的可能性已從一個月前的約 90% 降至目前的約 46%。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示：「Fed 官員將保留所有選擇，並根據即將到來的宏觀數據在 3 月份的會議上做出決定。因此預計黃金價格將溫和波動，未來幾周焦點將轉向就業和通脹數據。」