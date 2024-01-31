〈財報〉英藥商葛蘭素史克上季業績亮眼 樂觀看今年展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 22:20

英國藥廠葛蘭素史克 (GSK) 周三 (31 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季業績打敗華爾街分析師預期，同時還給出今年樂觀財測，不僅顯示出其疫苗和抗癌藥物產品線增加的好處，還凸顯其消費者健康部門分拆的益處。

這是這家英國製藥商自 2022 年 7 月分拆其消費者健康業務 Haleon 後的第一份年度財報。儘管葛蘭素史克一直在出售所持股份，但其仍是這家擁有舒酸定牙膏和其他家居品牌公司的最大股東。

展望未來，GSK 預估 2024 年調整後每股獲利將成長 6% 至 9%，銷售額成長 5% 至 7%，高於華爾街分析師的預期。另外，到 2026 年，銷售額和調整後營益的年增率將分別超過 7% 和 11%，而先前的預測分別為 5% 和 10%；到 2031 年，銷售額將超過 380 億英鎊，比先前的估計高出 50 億英鎊。

interactive investor 市場主管 Richard Hunter 表示：「葛蘭素史克在美國的業務占總收入的 52%，提供特別有利可圖的可能性，而歐洲和國際市場提供地域多元化，以及偶爾針對特定國家的藥物，這些藥物可以主導當地市場。」

根據財報，葛蘭素史克第四季 (截至 12/31) 每股獲利報 28.9 便士、營收為 80.5 億英鎊 (合 100.2 億美元)，而 LSEG 數據顯示，分析師的平均預期為每股獲利 28.63 便士、營收 72.9 億英鎊。

該公司正押注於其針對老年人的呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗 Arexvy，作為其下一個重磅藥物，因其昔日王牌胃藥 Zantac 面臨美國昂貴的法律訴訟，而且該公司在癌症投資組合中遭遇了一系列挫折。

在截至 12 月 31 日的會計年度中，Arexvy 的銷售額為 12.4 億英鎊，此前該公司下半年的上市表現強勁，擊敗了美國競爭對手輝瑞 (PFE-US)。

葛蘭素史克執行長 Emma Walmsley 的策略一直集中在加強對疫苗和傳染病的關注，並將其愛滋病毒的重點轉移到長效治療和預防療法上，目前該公司的一系列專利即將到期，目前暢銷產品的收入也在下降。