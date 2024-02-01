美去年Q4勞動力成本增速超預期放緩 Fed在3月降息可能性提升

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-01 00:02

美國去年第四季聘雇成本指數 (ECI)增速超預期放緩，為通膨壓力緩解的最新跡象，給了聯準會 (Fed) 在今年降息的空間。該數據與同日「小非農」報告一同提振市場對 Fed 在 3 月進行首輪降息的預期。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (31 日) 公布數據顯示，去年第四季 ECI 季增 0.9%，創 2021 年以來最小增幅，低於經濟學家預期的 1.0%，也低於去年第三季的 1.1%。

報告還顯示，去年第四季文職人員的薪資也成長 0.9%，年增 4.3%，為 2021 年以來最慢增速；經通膨調整後，去年第四季民間企業薪酬成長 0.7%、薪資成長 0.9%。就業市場的強勁，包括實質收入的正成長一直是為十消費者需求的關鍵。

值得注意的是，去年第四季服務業的薪資增幅較去年第三季有所放緩，由於薪酬是該產業雇主的主要成本，Fed 官員透過部包括住房的核心服務通膨指標來密切留意薪資成長狀況。另外，商品生產行業的工人薪資則有所提升。

根據亞特蘭大聯準銀行的薪資追蹤成長指標，薪資成長正在放緩，該指標薪資中位數的 3 個月移動平均值以穩定在兩年來新低。接下來美國將於周五 (2/2) 公布 1 月非農數據，當月平均時薪可能有所下滑。

雖然有許多其他的收入指標頻繁公布，包括非農就業報告中的平均時薪，但經濟學家傾向支持 ECI，因為該指標不會因職業或產業之間就業變化而扭曲，同時這也是 Fed 青睞的薪資衡量標準。

Renaissance Macro Research 經濟學主管 Neil Dutta 在一份報告中說：「隨著近幾季勞動生產率上升 1.5% 至 2.0%，這種薪酬成長速度與 Fed 的通膨目標是一致的。在這一點上，Fed 等待的時間越長，它們就月成為經濟前景下行的風險來源。」

同日稍早，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，1 月新增就業人數僅 10.7 萬人，低於經濟學家預期，同時工人薪資成長放緩。薪資壓力的緩解與通膨的下降速度皆比預期快，而招聘放緩增家未來幾個月的就業市場降溫風險。

目前市場普遍預估，Fed 稍晚公布最新貨幣決策可能會保持利率不變，而上述數據公布後，投資人加大 3 月降息的可能性。

根據 FedWatch 工具，期貨市場預估 3 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 59.2%，維持利率不變的機率為 (37.1%)，降息兩碼(50 個基點) 的機率為 3.8%。