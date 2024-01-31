Fed傳聲筒：央行已做好降息準備 關鍵是時機點

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 20:20

有「聯準會 (Fed) 傳聲筒」之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 周三 (31 日) 撰文表示，Fed 將連續第四次暫停升息，焦點將轉向行時降息，預估 Fed 不會完全排除 3 月降息的可能性，而且政策聲明也將不再提及「任何額外緊縮政策」，即不再暗示升息。

Fed 將於台灣時間周四 (2/1) 凌晨 3 點公布利率決策，而 Fed 主席鮑爾將在決策公布半小時後召開政策記者會。

Timiraos 表示，在過去的 3 次會議上，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內部在利率路徑上的意見並不一致，但多數官員表示他們「並不著急」，告訴市場要保持耐心。目前市場認為，3 月或 5 月降息的可能性約為 50%，關鍵將是鮑爾打壓降息預期的強硬程度。

Timiraos 認為，在 3 月 20 日的貨幣政策會議前，Fed 有充足的時間掌握經濟狀況和就業市場狀況，當前他們需要判斷的是：是否通膨會持續下滑、是否實際利率足夠具有限制性。他說：「正如分析師所說，對於 3 月的會議，Fed 現在沒有理由進一步強化市場降息預期或排除降息的可能性。」

前 Fed 資深經濟學家、耶魯大學管理學院教授 William English 表示：「現在 Fed 應盡可能少地對市場施加限制了，因此 (鮑爾) 基本上不希望提供太多指導。」

Timiraos 指出，Fed 不太可能直接暗示 3 月降息，但官員也不應該直接否定這種可能性。他強調，鮑爾去年 12 月表示，Fed 的政策利率「已完全進入限制性區域」，自那次會議以來，通膨持續下降。根據 Fed 首選的通膨指標，去年 12 月扣除和能源價格的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年漲幅降至 2.9%。

通膨有回升可能 不會釋出鬆綁政策訊號

也有觀點認為，Fed 應該不會發出任何放鬆政策的訊號，因為 Fed 擔憂未來幾個月通膨可能會回升。

美國消費者支出一直很強勁，去年第四季國內生產毛額 (GDP) 出乎意料地以 3.3% 的季增年率成長。經濟的持續強勁可能會讓官員們對很快降息感到不安，因為他們不希望降息後又不得不迅速再次升息。

另外，美國勞工部周三將公布第三季聘雇成本指數 (ECI)，Fed 認為該數據是衡量薪資成長最全面的指標，而薪資成長是通膨的關鍵因素。