傳華為車用運算設備生產出問題 部分中國車商旗艦電動車交付延遲

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 20:50

知情人士透露，生產問題與 MDC 810 的一個零組件短缺有關。報導指出，華為生產名為「MDC 810」的運算設備是先進駕駛輔助系統的核心，對於該公司欲成為智慧電動車軟體與零件的主要供應商雄心壯志來說，該款設備至關重要。

MDC 810 能讓汽車製造商提供所謂的智慧駕駛功能，包括在高速公路上自動駕駛、幫助駕駛在交通壅堵中行駛，類似特斯拉 (TSLA-US) 的 Autopilot。

MDC 810 生產受阻之際，華為正在尋求其成立四年、計劃分拆的智慧汽車解決方案 (IAS) 業務部門爭取更多投資人。長安汽車表示，打算持有分拆後的新公司最多 40% 的股份。截稿前，奇瑞汽車與賽力斯並未回應置評請求，而長安汽車將置評請求轉給其 Avatr 部門，但也沒有回應。

據了解，受影響的三款車型是去年第四季推出，為長安汽車的 Avatr 12、奇瑞汽車的 Luxeed S7 以及奇瑞汽車的 Aito M9 SUV。

其中 Avatr 12 售價為人民幣 30.08 萬元，訂單已超過 2 萬份，Avatr 副總裁李鵬程曾在上周的一次活動上表示關鍵零組件供應方面面臨挑戰，可能導致交車時間平均延遲兩周，不過當時他並未提及華為。

Luxeed S7 的訂單也達到 2 萬份，該公司本月表示，倘若買家無法按公司承諾提取新車，將能獲得最高人民幣 1 萬美元的賠償，該款車售價為人民幣 24.98 萬元。

至於賽力斯在去年 12 月推出的 Aito M9 SUV 原本預計在 1 月 26 日之前向買家交付首批 2,000 輛電動車，但卻未能實現這一目標。該款車售價為人民幣 46.98 萬元。