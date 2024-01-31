Fed貨幣決策來襲 利率按兵不動已成定局

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-31 19:50

美國聯準會 (Fed) 將於周四 (2/1) 台灣時間凌晨 3 點公布最新利率決策，華爾街認為 Fed 將連續第四次暫停升息，不過可能不會在本次利率決策上釋出明確的降息訊號，更不會承諾任何降息的時間表。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於稍晚公布今年 1 月利率決策，在今年首份貨幣政策聲明中，FOMC 還將公布其長期目標和貨幣政策策略。Fed 主席鮑爾也將在利率決策公布的半小時後召開貨幣政策記者會，屆時市場將留意 Fed 如何看待近期強勁經濟成長態勢以及其降息時機。

市場分析認為，貨幣政策聲明可能不再暗示升息，這對未來利率路徑走向具重要意義，但鮑爾在記者會上的表態可能依然「謹慎」，或許會重申 Fed 並不急著降息。

由於近期一系列數據凸顯美國經濟強勁成長，市場已將本輪首次降息時間從 3 月推遲到 5 月。此外，Fed 是否會在本次貨幣政策會議上討論何時放慢量化緊縮 (QT)，以及 FOMC 投票委員大換血均備受市場矚目。

政策聲明可能替降息打開大門

有外媒報導指出，Fed 官員本周可能會採取有象徵性意義的重要一步，不會再政策聲明中暗示利率有可能上升。

德銀經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，Fed 將在貨幣政策聲明中刪除之前暗示採取額外緊縮政策好讓通膨回到 2% 的措辭，這替未來降息打開大門。

Luzzetti 受訪時說，修改這一措辭可能相當於對 FOMC 貨幣政策方向進行根本上的調整。他指出，在 12 月貨幣政策會議上官員沒有預估會進一步升息，但現在 Fed 官員開始圍繞降息進行討論。

此外，摩根士丹利首席全球經濟學家 Seth Carpenter 表示，1 月貨幣政策聲明大部分內容將和 12 月類似，但部分措辭可能更偏向中性立場。Carpenter 認為，目前不能否認通膨已經大幅下降的事實，但也不會出現對抗通膨任務已完成之類的說法。

可能討論何時縮減 QT 計畫

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Stuart Paul 認為，Fed 本次貨幣政策的焦點將是闡明何時以及如何就降息和縮減 QT 進行溝通。他們預測 FOMC 將於 3 月開始降息，倘若準確，則鮑爾可能會在 2 月底或 3 月初赴國會作證時發出最終訊號。

至於何時縮減 QT，分析認為 FOMC 可能在本次會議上開始討論 7.7 兆美元的資產負債表，包括何時開始縮減 QT 計畫，但做出決定的可能性不大。

先前達拉斯聯準銀行總裁蘿根本月初曾表示，讚金融市場流動性稀缺的情況下，央行可能需要放慢縮表步伐。市場方面，Jefferies 資深美國經濟學家 Thomas Simons、野村證券 Aichi Amemiya 分析師團隊都認為 Fed 在這次會議上會討論縮減 QT。

FOMC 投票委員大換血

1 月 FOMC 投票委員迎來一年一度的大換血。今年有投票權的委員包括克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特、里奇蒙聯準銀行總裁巴金、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、舊金山聯準銀行總裁戴莉。