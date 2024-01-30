〈美股盤後〉聚焦大型科技股財報 標普收盤站上4900點 登歷史新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-30 05:22

美股周一 (30 日) 集體收紅，其中標普 500 指數終場站上 4,900 點，再登歷史新高。交易員等待即將在本周出爐的大量財報以及有關利率前景的最新消息，這可能推動未來幾個月的市場走向。

美國財政部周一調降本季聯邦借款預期後，標普 500 指數盤中擴大漲幅，11 個板塊中有 10 個收紅，又以非必需消費品股漲幅最大。道瓊指數收盤上漲逾 200 點或 0.6%%。那斯達克綜合指數漲逾 1%，勁揚至兩年高位。費半收紅逾 1%。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 定於周二召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期，FOMC 成員本次將繼續維持聯邦基金利率在 5.25% 至 5.50% 不變。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和其他官員此前警告，在通膨降至 2% 的年均目標之前，不應指望降息，但也誓言對經濟數據做出反應時將保持敏銳度。

本周出爐的一系列經濟數據包含 1 月 ADP、非農就業、職位空缺、Q4 就業成本、生產力以及計劃裁員人數等。另外還有 Case-Shiller 房價、消費者信心、ISM 指數、營建支出以及工廠訂單等。

美國近期公布經濟數據強勁，幫助平息人們對經濟衰退即將到來的擔憂，尤其是上周的國內生產毛額 (GDP) 和個人消費支出，同時為 Fed 最快 3 月開始降息的預期潑了一盆冷水。

美股周一 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 224.02 點，或 0.59%，收 38,333.45 點。

標普 500 指數上漲 36.96 點，或 0.76%，收 4,927.93 點。

那斯達克綜合指數上漲 172.68 點，或 1.12%，收 15,628.04 點。

費城半導體指數上漲 46.17 點，或 1.06%，收 4,388.28 點。

NYSE FANG + 指數上漲 151.35 點，或 1.64%，收 9,358.90 點。

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