美股重點新聞摘要2024年01月30日

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 08:01

今日操盤前瞻

法國、德國、歐元區 Q4 GDP 初值

美股財報 (1/30 盤前)：輝瑞 (PFE)、通用汽車 (GM)、UPS(UPS)

美國 11 月 FHFA 房價指數、12 月 JOLTs 職位空缺

美國 1 月消費者信心指數

路透：歐盟擬強化對非歐盟加密貨幣公司限制

根據路透周一 (29 日) 報導，歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 提議，歐盟以外的加密貨幣公司只能在非常有限的條件下直接替歐盟內的客戶提供服務，以避免不公平競爭。此前歐盟去年批准全球首個針對數位資產的「加密資產巿場」規定 (Markets in Crypto Assets, MiCA)，是一開創性舉措。閱讀全文...

美債殖利率曲線即將結束倒掛 但對美股而言不必然是利多

面對歐盟反對 亞馬遜與 iRobot 放棄合併計畫

亞馬遜 (AMZN-US) 和掃地機器人製造商 iRobot (IRBT-US) 周一 (29 日) 表示，由於歐盟反壟斷監管機構的反對，雙方將終止合併計畫。亞馬遜表示，以 14 億美元收購 iRobot 的提議無法獲得歐盟監管部門的批准。閱讀全文...