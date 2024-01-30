美股重點新聞摘要2024年01月30日
鉅亨網新聞中心 2024-01-30 08:01
今日操盤前瞻
法國、德國、歐元區 Q4 GDP 初值
美股財報 (1/30 盤前)：輝瑞 (PFE)、通用汽車 (GM)、UPS(UPS)
美國 11 月 FHFA 房價指數、12 月 JOLTs 職位空缺
美國 1 月消費者信心指數
路透：歐盟擬強化對非歐盟加密貨幣公司限制
根據路透周一 (29 日) 報導，歐洲證券及市場管理局 (ESMA) 提議，歐盟以外的加密貨幣公司只能在非常有限的條件下直接替歐盟內的客戶提供服務，以避免不公平競爭。此前歐盟去年批准全球首個針對數位資產的「加密資產巿場」規定 (Markets in Crypto Assets, MiCA)，是一開創性舉措。閱讀全文...
美債殖利率曲線即將結束倒掛 但對美股而言不必然是利多
「金髮姑娘」是目前美國經濟的寫照，但這是否會有一個美好的結局？美股的回答是肯定的。標普 500 指數上周上漲 1.1%，收在歷史高點附近；那斯達克指數上漲 0.9%，道瓊工業指數上漲 0.65% 並創下新高。閱讀全文...
面對歐盟反對 亞馬遜與 iRobot 放棄合併計畫
亞馬遜 (AMZN-US) 和掃地機器人製造商 iRobot (IRBT-US) 周一 (29 日) 表示，由於歐盟反壟斷監管機構的反對，雙方將終止合併計畫。亞馬遜表示，以 14 億美元收購 iRobot 的提議無法獲得歐盟監管部門的批准。閱讀全文...
AI 助攻！微軟上季營收估增近 16% 將創近兩年來最大增幅
路透周一 (29 日) 報導，微軟上季營收將年成長 15.8%，有望創近兩年來最大增幅，主因是越來越多生成式人工智慧 (Generative AI) 的產品推動其雲端服務需求。閱讀全文...
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