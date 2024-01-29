美債殖利率曲線即將結束倒掛 但對美股而言不必然是利多

鉅亨網新聞中心 2024-01-29 22:58

接下來一周有諸多風險，但股市將持續上漲。聯準會將於周三 (31 日) 宣布議息決定，本月降息的機率很低，而且聯邦基金期貨顯示 3 月降息機率還不到 50%。股市似乎並不在意聯準會在這次會議上要說什麼。

《巴隆周刊》報導指出，在面對表現強勁的經濟數據時美股也持續上漲，而並未去思考這些數據對聯準會的意義。上周的數據顯示，美國第 4 季 GDP 成長 3.3%，高於 1.8% 的預期，小型股隨後上漲。

此外，花旗策略師克榮奈特 (Scott Chronert 指出，花旗編製的美國經濟意外指數 (U.S. Economic Surprise Index) 最近一直和標普 500 指數一起上漲，這對股市來說是一個非常好的跡象。

克榮奈特說：「最重要的是，股市對優於預期的宏觀數據反應是積極的，因此，經濟方面的壞消息可能不會像 2023 年下半年那樣是股市的利多。」

實際上，投資人需要擔心的是壞消息，尤其是市場其他領域發出的訊號，例如美國國債。上周 2 年期美債殖利率小幅下降至 4.345%，同時 10 年期美債殖利率小幅上升至 4.14%，兩者殖利率差僅 0.2 個百分點，為 2022 年末以來的最低水平，意味著殖利率曲線即將解除倒掛形態。

長債殖利率通常高於短債殖利率，因為長期通膨和利率的不確定性更高，因此投資者要求獲得更多補償。殖利率曲線倒掛通常預示著經濟衰退。因此，倒掛結束意味著市場預期聯準會將降息，長期經濟成長將更加強勁。

然而對股市來說，殖利率曲線解除倒掛形態並不一定是利多。在過去 44 年裡，當殖利率曲線在倒掛至少三個月後解除這種形態的 8 個前例中，股市下跌了 3 次，其中 2 次在接下來 12 個月裡下跌超過 10%。

殖利率曲線解除倒掛甚至可能預示著經濟衰退，即使目前看來美國經濟不太可能陷入衰退。事實上，衰退通常在殖利率曲線倒掛程度最嚴重的 9 個月後到來；2023 年倒掛最嚴重，因此這意味著衰退可能很快就會到來。

BCA Research 策略師佩塔 (Doug Peta) 說：「2024 年美國經濟將陷入衰退，我認為股市將失去『經濟繼續成長』這個支撐因素。」