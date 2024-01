〈藥華藥轉上市〉營運拚轉骨 股價力守紅盤慶賀

藥華藥 (6446-TW) 今 (25) 日掛牌上市,早盤最高至 325.5 元後力守平盤上慶賀。展望後市,公司期望,旗下真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg 在美國、日本、中國銷售增加下,今年營運拚轉盈。

藥華藥表示,Ropeg 已取得美國、歐盟、韓國、日本、臺灣、瑞士及以色列等國家的 PV 藥證並上市銷售,今年也預計取得中國、新加坡及馬來西亞的 PV 藥證,現正積極規劃行銷準備。

其中,中國方面,藥華藥預期,今年年中藥證結果有望出爐,未來銷售方式尚未擬定,正在考慮由中國子公司自行銷售或是以授權代理方式。

Ropeg 是第一個被美國 FDA 核准用於 PV 的干擾素,相較於傳統干擾素,具長效且副作用較低,也有突破舊有干擾素給藥及治療上的限制。近期 Ropeg 也獲得美國 NCCN 治療指南持續推薦,成為高、低風險真性紅血球增多症 (PV) 病患的唯一首選干擾素療法。

藥華藥也持續擴大旗下產品,除了自行研發外,也引進發展新產品技術的能力。透過內部研發和引進授權合作來瞄準新的免疫檢查點分子和細胞激素,以開發具有同類第一 (First in Class, FiC) 和同類最佳 (Best in Class, BiC) 潛力的療法用於治療實體腫瘤、血液及免疫疾病。