新藥股添新兵 朗齊1/18登興櫃 癌症藥Q4完成二期試驗

新藥開發商朗齊生醫 (6876-TW) 將於週四 (18 日) 登錄興櫃，每股參考價 18 元。董事長陳丘泓表示，旗下治療三陰性乳癌用藥的二期驗證試驗期中分析結果正向，預計今年第四季可以完成試驗並公布最終試驗結果。

朗齊透過授權以及自主研發取得多項臨床前階段產品，產品分別授權自國家衛生研究院 (國衛院)、財團法人生物技術開發中心 (DCB) 以及中國醫大的全新抗癌專利小分子新藥 (NCE)；自行研發的新藥有老藥新用、創新的類病毒顆粒 (Virus-like particles, VLPs) 傳輸平台。

老藥新用方面，陳丘泓指出，旗下 LXPB5268 是將原本治療精神病用藥擴大適應症治療三陰性乳癌，目前已在中國醫藥大學附設醫院執行三陰性乳癌的驗證性臨床試驗，其期中分析結果正向，已規劃將數據發表在今年 5 月的美國腫瘤學會。

陳丘泓進一步說，此臨床試驗預計收案 18 人，至今已收案 12 人，最快今年第三季完成臨床試驗後，第四季會有期末分析結果，若一切順利，後續會自行展開台美多國多中心的二 / 三期臨床，或是啟動授權合作進行三期臨床。

全新小分子新藥部分，朗齊自國衛院授權的 LXPA1788 為可鎖定多個癌症標靶，經實驗證明對胰臟癌、肝癌、胃癌、大腸直腸癌及急性骨髓性白血病等皆具有抑制能力，規劃今年第三季在台灣進行實體腫瘤的一期臨床試驗，預計收案 35 人，未來會以胰臟癌為主要適應症。

朗齊也透過與中國醫大團隊授權合作開發小分子新藥 LXPA5948，與 Osimertinib 合併可治療對 EGFR 突變復發的非小細胞肺癌及阿茲海默症的潛力。該新藥在動物試驗中證實可讓腫瘤大幅縮小，並提高受試動物的存活期，並於 2023 年 9 月與日本上山製藥簽署專利技術授權合作備忘錄，授權區域包括中國大陸、日本與韓國。

朗齊資本額為 4.26 億元，為無票面金額，法人股東包括北極星 - KY、DCB、中國醫藥大學及知名生技創投創億資本 (Maxpro Ventures) 等。