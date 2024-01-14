圓祥推進新藥臨床試驗 擬展開增資計畫

新藥公司圓祥生技 (6945-TW) 為因應新藥臨床試驗規劃增資 12 億元，屆時資本額將增至 8-9 億元，資金將用於推進旗下臨床試驗，其中，以濕性黃斑部病變新藥 IBI302 進度最快，有機會 2025 年底公布期中分析數據。

圓祥開發的濕性黃斑部病變新藥 IBI302，已授權給信達生物製藥 (蘇州) 並展開三期臨床試驗，預計會分別在 44 週、48 週與 52 週觀察受試者用藥結果，若用藥效果佳，會延長觀察至 92 周。

總經理何正宏表示，IBI302 的二期臨床數據結果正向，包括視力矯正與市面上最熱銷的競品相同、除了改善濕性黃斑部病變外，對目前沒有藥的黃斑部萎縮也可改善，以及有機會延長用藥時間。

何正宏進一步說，濕性黃斑部病變新藥 IBI302 為雙特異性抗體新藥，近年雙特異性抗體新藥在國際上有多個授權案，光是 2022 年就有 3 件授權案，金額分別為 17、18、20 億美元，且新藥還處於一、二期階段。

圓祥看好，IBI302 已進入三期臨床試驗，若一切順利，預計 2025 年底進行期中分析，最快 2026 年開始展開授權，期望總授權金可以達到百億元、雙位數分潤比。

其他新藥開發進度方面，治療實體腫瘤的 AP505 已經完成 11mg 劑量測試，後續有機會作爬升劑量試驗，並預計今年 6 月完成成安全性測試。另外，瞄準不同腫瘤的 AP402、AP601，目標今年底都將推進人體臨床試驗。