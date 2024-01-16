友華口服A酸新劑型新藥獲國內藥證 下季正式上市

友華 (4120-TW) 今 (16) 日宣布，自行研發的口服 A 酸 505(b)(2)新劑型新藥繼本 (1) 月取得國內衛福部藥證後，規劃第二季在國內正式上市、展開銷售，為今年營運添成長動能。

根據研調機構 IQVIA 資料統計，青春痘、學名為「痤瘡」，是一般民眾至皮膚科求診的主要皮膚問題之一，國內每年約有超過 400 萬顆的市場需求且持續成長。

執行長蔡孟霖表示，友華長期經營皮膚及醫美領域，A 酸一直是皮膚科醫師治療青春痘的重要武器之一，看好國內青春痘藥品市場發展潛力，所以積極投入研發，新藥上市後將為皮膚科醫師帶來更好的治療新選擇。

蔡孟霖強調，未來還會持續開發上市其他皮膚科新藥，讓產品組合更多元，除了台灣，也會陸續拓展到菲律賓等東南亞國家，將友華自行研發的藥品推廣到國際市場。

友華在 2008 年取得國內首張玻尿酸產品藥證後深耕醫美市場，主力產品集中在玻尿酸、肉毒桿菌及術後保養品等，近年也在菲律賓及新加坡發展有成，產品包括來自德國的玻尿酸，以及通過美國 FDA、歐盟 EUA 及台灣 TFDA 三方認證的韓國肉毒桿菌 (彩虹肉毒)，另外也針對術後保養推出頂級保養品 AG-Lab 和 ISISPHARMA。