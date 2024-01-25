資安意識抬頭 2023年BNPL市調：逾5成消費者改變網購支付習慣

「AFTEE 先享後付」今 (25) 日發布《2023 年台灣 BNPL 趨勢及使用行為大調查》顯示，受網購詐騙頻傳影響，超過 5 成台灣民眾的支付習慣已改變，網購時會減少、甚至不再於網路上留下個人資訊。台灣人於首次或不熟悉的網站消費時，對電商網站個資保護的在意程度高於自身熟悉電商網站 3 倍之多，顯示在網購過程中建立完善的個資保護措施與信賴感，已成為業者必須正視的重要議題。

台灣詐騙案例層出不窮，據刑事警察局數據顯示，台灣詐騙犯罪案件數 2023 年創新高，其中網購詐騙件數排名第二，詐騙金額更高達 4.7 億。根據 AFTEE 先享後付調查，近 5 成民眾曾遭遇個資外洩經驗，且有超過 9 成的人認為個資外洩及網路詐騙案頻繁發生，已動搖其網購信心。其中，有 52% 民眾更曾於結帳時，因發現需填入過多個人資訊，最後放棄購買。

AFTEE 先享後付總經理角元友樹表示，因 BNPL 不需提供過多個人資料即可完成結帳的特性，使其成為消費者於網路購物中守護資安的第一道防線。據調查顯示，有 75% 的消費者即是看中先買後付可有效減少個資外洩的風險，帶動使用意願大幅提升。

AFTEE 先享後付關注到資安、防詐的重要性，透過獨家 AI 審核模型即可快速審核使用者的信用狀況並核給初始額度，讓民眾使用 AFTEE 先享後付結帳時，僅需輸入手機號碼就能輕鬆結帳，在支付前端直接摒除了需留下敏感個資的過程，有效提升整體結帳的安心感與流暢度。

角元友樹進一步指出，去年新增近 400 家合作商戶中，絕大多數的商戶都是看中 AFTEE 先享後付兼具安心、快速、彈性的三大支付特性，期待導入 BNPL 能為提供用戶更優質的支付體驗、建構安心的購物環境」。以「有閑購物」為例 ，在導入 AFTEE 先享後付的兩個月後，在所有使用此方式進行結帳的用戶中，近 5 成是有閑購物的首購用戶，且首購用戶中約 6 成為當月註冊後立即完成下單。

全球 BNPL 熱度持續發燒，據國際清算銀行發布報告顯示，從 2019 年至 2023 年全球 BNPL 的商品交易總值預估成長超過 6 倍，達 3500 億美元，平均單日活躍用戶數更增長了 10 倍 。

關注台灣 BNPL 市場，據 AFTEE 先享後付調查發現，民眾去年的 BNPL 使用成長率較前年提升超過 2 成，且將 BNPL 作為主要網購支付工具的年增率達 14%，尤其以 30 歲至 50 歲的 X、Y 世代使用比例年增 21%，位居成長最多的年齡層。

AFTEE 先享後付表示，在台經營策略向來推行「縱、橫向合作多元性」的發展，目前合作商戶已突破 3000 家，且積極新增不同繳款管道，包括與銀行、電支業者拓展代收代付服務，致力於提供每位消費者在各式消費場域都能享受快速、安全的支付體驗。