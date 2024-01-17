Fed理事華勒：通膨若沒反彈 央行今年就會降息

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (16 日) 表示在通膨沒有反彈的情況下，今年央行可能就會降息，但他強調在放寬貨幣政策的步伐上應該有條不紊、小心謹慎。

華勒周二在布魯金斯學會 (Brookings Institution)主辦的線上活動上表示，離實現央行 2% 的通膨目標水準不遠了，只要通膨不反彈且利率維持在高位，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能今年就會降低聯邦基金利率目標區間。

華勒說：「當開始降息的時機成熟時，我相信可以而且應該有條不紊且謹慎降息。不過經濟活動和就業市場狀況良好、通膨逐漸降至 2%，沒有理由像過去那樣快速採取行動或迅速降息。」此外華勒還說，降息時間和實際幅度取決於未來的經濟數據報告。

市場分析指出，華勒今天就 Fed 於今年降息的政策方向發表迄今最詳細的言論。儘管他對降息持開放態度，但從談話內容中也看出其看法似乎與市場對 Fed 今年最多降息 6 次的預期背道而馳。

華勒的言論一出後，美國公債殖利率跳升。交易員降低 Fed 最快在 3 月降息的可能性，也下調全年整體政策利率下降的程度。

值得注意的是，華勒的談話強調，他打算平衡 Fed 面臨的兩方面風險，避免太長時間保持緊縮政策，同時在 2% 通膨目標確定之前不會開始降息。他指出，需要看到消費和就業市場放緩，以及每月通膨數據持續走低，才會有支持降息的理由。

就業市場、通膨數據是關鍵

華勒說：「過去幾個月的數據能讓 FOMC 考慮今年降息，但出於對這些數據趨勢的可行性擔憂，還需要仔細校準政策路徑的變化，而非倉促行事。」

就業市場方面，華勒認為去年 12 月強勁報告在很大程度上會干擾通膨持續放緩趨勢，不過他也指述去年有一些就業報告最後都被下修，而去年 12 月的數據也可能會有一樣住況，自己將會留意下月公布的消費者物價指數 (CPI) 報告。

根據美國政府本月公布數據顯示，去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，遠超市場預期，與此同時，去年 12 月 CPI 年增 3.4%，為 3 個月來最快增速，主因是受服務成本居高不下和商品價格持續數月的跌勢暫停推動。

華勒表示，目前的金融狀況是限制性的，因此政策的制定需要更加謹慎，避免過度緊縮。他說：「我相信政策是恰當的，應該會對需求施加下行壓力，持續看到溫和的通膨數據。」