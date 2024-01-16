〈美股早盤〉市場聚焦銀行財報 主要指數開低

美股主要指數周二 (16 日) 開低，市場押注聯準會 (Fed) 降息步調可能會比預期慢，與此同時，投資人正在權衡高盛和摩根士丹利憂喜參半的財報，以了解資本市場的健康與交易撮合情況。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.3%。

在全球股市回落之際，由於各國央行官員反對大舉降息的押注，華爾街主要銀行的強勁業績給美股帶來一線希望。在高盛 (GS-US) 和摩根士丹利公布關鍵業務領域營收超預期後，標普 500 指數期貨跌幅收窄，兩家銀行周二盤前股價漲逾 1% 以上。

由於市場對美國和歐洲大幅降息的預期正受到決策者鷹派言論的考驗，其中歐洲央行 (ECB) 管委會成員、法國音航總裁 Francois Villeroy de Galhau 表示，ECB 可能會在今年開始降息，但具體時間點還是取決於數據，而且現在宣布戰勝通膨還為時過早。

另一方面，交易員也在等待 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二晚些時候的談話，以尋找 Fed 降息時機點的線索，貨幣市場預估 Fed 在 3 月降息的可能性為三分之二。

Jefferies International 首席歐洲經濟學家 Mohit Kumar 表示，央行推遲降息對風險資產沒有幫助，市場有點超前了。

值得注意的是，紐約聯準銀行周二公布的 1 月製造業指數報 - 43.7，遠低市場預期的 - 5，也低於去年 12 月的 - 14.5，可能給支撐 Fed 提前降息的理由。數據公布後，美元指數回吐稍早漲幅。

其他消息方面，國際油價走揚，此前外媒報導指出，由於美國、英國對葉門「青年運動」武裝份子打擊引發外就對石油供應情形擔憂，再加上英國殼牌公司無限期暫停透過紅海的運輸消息影響所至。截稿前，布蘭特原油期貨突破每桶 72 美元，漲幅約 0.2%；西德州原油期貨逼近每桶 79 美元，漲幅約 0.5%。

截至台北時間周二（16 日）22 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 0.49%，至每股 489.73 美元

Netflix 正與法國零售商家樂福試行一項聯合計畫，目的是替其平價訂閱方案贏得更多客戶，該計畫模仿亞馬遜 (AMZN-US) 增加串流媒體客戶的模式。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 390.91 美元

根據外媒周二 (16 日) 報導，英國行動電話巨擘伏德風集團 (Vodafone Group) 與微軟達成合作協議，將在未來 10 年內投資 15 億美元，開發包括人工智慧 (AI)、數位支付、物聯網 (IoT) 在內的一系列業務。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價下跌 3.41%，至每股 86.64 美元

華爾街主要銀行摩根士丹利周二美股盤前公布去年第四季財報，營收打敗華爾街分析師預期、獲利表現也亮眼，激勵盤前股價漲逾 1%。

今日關鍵經濟數據：

美國紐約聯準銀行 1 月製造業指數報 - 43.70，預期 - 5.00，前值 - 14.50

華爾街分析：

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，利率在短期內仍是股票指數表現的最重要決定因素。該行認為股市將更加依賴經濟成長結果，儘管利率波動可能會繼續成為今年值得注意的驅動因素。