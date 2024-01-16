〈財報〉摩根士丹利上季業績憂喜參半 早盤股價跌逾4%

華爾街主要銀行之一的摩根士丹利周二 (16 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，儘管該季投行部門業績強勁成長，整體營收打敗分析師預期，但由於 5.35 億美元的支出，對該季利潤造成重創。

截稿前，摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價下跌 4.03%，每股暫報 86.09 美元，回吐盤前財報剛出爐時的全部漲幅。

根據財報，摩根士丹利去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 1.2% 至 129 億美元，高於華爾街分析師預期的 119.3 億美元；淨利報 15 億美元，遠低前年同期的 22 億美元；每股獲利報 0.85 美元，不僅低於前年同期的 1.26 美元，也不及分析師預期的 1.08 美元。

按業務劃分，摩根士丹利去年第四季投行業務營收年增 5%、固定收益交易營收報 14.3 億美元，低於分析師預期的 14.8 億美元、股票業務營收報 22 億美元，也低於分析師預期的 22.6 億美元。值得注意的是，財富部門淨營收報 66.5 億美元，高於分析師預期的 64 億美元，該業務受惠高利率，有助於提高利息淨收益 (Net Interest Income, NII)。

另外，該行去年第四季交易諮詢費用報 7.02 億美元，高於分析師預期的 5.35 億美元、股票承銷收入保持在 2.25 億美元。該行指出，去年第四季諮詢業務營收是交易活動改善的一個跡象，將持續到今年年底。

摩根士丹利是支付特殊費用以補充聯邦存款保險基金的銀行巨擘之一，去年兩家地區性銀行倒閉後，政府的存款基金消耗近 160 億美元。因此該行在去年第四季提列 5.35 億美元的費用，其中包括像監管機構支付的 2.86 億美元特別評估費和 2.49 億美元的法律費用。

本月早些時候，摩根士丹利同意支出 2.49 億美元，結束針對其替客戶處理大宗股票交易的刑事與民事調查。

該行財務長 Sharon Yeshaya 同日受訪時表示，對宏觀經濟展望有很強信心，而且重申公司所有財務目標。

分析指出，在利率快速攀升一段時間後，投資人正把注意力轉向華爾街銀行關鍵業務的復甦。在利率高漲的這段時間內，主要銀行的 NII 不斷增加，進而推動獲利。然而，有些銀行卻對此發出警告，其中富國銀行 (WFC-US) 預估今年其 NII 將下滑 9%。

另一方面，儘管該行財富部門淨營收高於分析師預期，但該部門的淨新增資產仍連續第二季低於 500 億美元，這一速度恐怕會無法讓其實現每年逾 3,000 億美元的業務成長目標。