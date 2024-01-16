伏德風集團與微軟簽署10年合作協議 開發AI、數位支付與物聯網等業務

根據外媒周二 (16 日) 報導，英國行動電話巨擘伏德風集團 (Vodafone Group) 與微軟達成合作協議，將在未來 10 年內投資 15 億美元，開發包括人工智慧 (AI)、數位支付、物聯網 (IoT) 在內的一系列業務。

兩家公司在周二的一份聲明中表示，最作為協議的一部分，伏德風將使用在 Azure 上運行的 OpenAI 技術來強化客戶服務經營，包括其消費者聊天機器人，而且伏德風的員工將可以使用微軟的 Copilot。

對伏德風來說，這筆交易有助於該公司執行長 Margherita Della Valle 簡化公司營運，並且提高其對企業部門的報價，這是其優先考慮事項。另外，雙方的合作還將允許伏德風向企業客戶銷售更多的微軟服務，包括 Azure 和 Teams，而且還能讓自家的數據中心轉向 Azure。

伏德風技術長 Scott Petty 受訪時說：「生成式 AI 確實在改變遊戲規則，提公司提供構建新服務和新功能的機會。這也意味著公司可以推出一整套新的應用程式，從客戶服務到需求方案說明書 (RFPs)，再讓軟體工程師更高效率且多產。」

除此之外，微軟還打算向伏德風的物聯網部門投資一筆金額尚不清楚的資金，伏德風計畫在明年 4 月將物聯網部門分拆出去。伏德風財務長 Luka Mucic 受訪時透露，公司交邀請其他合作夥伴投資，同時保持該業務的多數股權。據了解，該部門的年營收約在 10 億歐元。

報導提到，微軟同意向其合作夥伴 OpenAI 注資 130 億美元後，正在努力替其 Copilot 人工智慧助手尋找更多付費用戶。該服務每月費用為 30 美元，大約是企業用戶通常替微軟 Office 支付費用的一倍。

在網路泡沫化後的短暫時間內，伏德風的估值與微軟差不多，但在過去 20 年內，兩家公司的命運大不同，因為電信產業的營收一直難以跟上網路基礎設施的常規大舉投資。

與此同時，微軟押寶 OpenAI 讓這家軟體製造商走在 AI 蓬勃發展的前端，並且幫助該公司超車蘋果 (AAPL-US) 的市值，成為市值最高的上市公司。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周二盤前股價上漲 0.70%，每股暫報 391.20 美元。