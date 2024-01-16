〈比特幣ETF獲批〉比特幣被納入投資組合 恐還有很長的路要走

比特幣 ETF 的推出是加密貨幣產業的重要里程碑，現在真正的考驗在於：比特幣能否真正從「邊緣資產」走向主流？

多年來，加密貨幣行業一直在期待比特幣 ETF 問世，比特幣的支持者認為，比特幣 ETF 推出後，比特幣將終於能夠進入退休基金和財務顧問等機構管理的 100 兆美元投資組合。認為對於一項總市值 9000 億美元的資產來說，無需太多資金流入就能為價格帶來顯著影響。

《巴隆周刊》報導引述比特幣挖礦公司 Marathon Digital Holdings CEO 蒂爾 (Fred Thiel) 的話說：「就算這些投資組合只有 1% 資金配置比特幣，也會對價格帶來巨大的影響。」

但加密貨幣投資人不應把希望寄託在突然湧入的資金上。比特幣被納入機構投資組合可能需要數年時間。此外，財務顧問是否會對比特幣產生興趣、或者只把它當作一種新奇事物或少量持有的另類資產，還是一個未知數。

比特幣從「邊緣資產」走向主流的第一個障礙是如何進入機構平台。在美國證券交易委員會 (SEC) 批准比特幣 ETF 後，目前市場上有 11 支比特幣 ETF，貝萊德 (BlackRock)、富達 (Fidelity)、景順 (Invesco) 和 WisdomTree 推出的比特幣 ETF 都已開始交易；全球最大比特幣基金、286 億美元的 Grayscale Bitcoin Trust 已轉換為 ETF。

不過，作為一種全新的資產類別，比特幣 ETF 將受到財務顧問的檢視。和股票或債券基金不同，比特幣 ETF 可能需要經過更嚴格的盡職調查和合規審查，才能進入擁有最大財務顧問團隊的銀行平台。 美國銀行 (Bank of America)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和瑞銀 (UBS) 等公司管理數千億美元資產，它們可能是比特幣 ETF 成敗的關鍵，這將取決於它們的財務顧問為客戶買入多少比特幣 ETF、以及如何配置到投資組合中去。

目前還不清楚有多少最新需求已經反映在比特幣價格上。過去 3 個月，比特幣上漲超過 75%，在獲得 SEC 批准的第二天價格並未大幅上漲，漲幅約 1%，至 4.64 萬美元。

比特幣的支持者指出，比特幣市場規模仍相對較小，交易量較少，不足以消化大量機構資本。21Shares 聯合創始人斯奈德 (Ophelia Snyder) 說，對於加密貨幣業來說，即使「10 億美元也是一大筆錢」。

受影響最大的公司可能是 Coinbase Global (COIN-US)，該公司股價因比特幣 ETF 熱潮一直在上漲，CEO 阿姆斯壯 (Brian Armstrong) 在接受《CNBC》採訪時說，比特幣 ETF 是加密貨幣和 Coinbase 的「重要里程碑」。

Coinbase 的多頭認為，比特幣 ETF 將提振包括以太幣在內的所有加密貨幣。有些人則認為，Coinbase 正在建立一個加密貨幣生態系統，隨著越來越多投資人對這個資產類別產生興趣，該公司將從中受益。

Needham 分析師托達羅 (John Todaro) 認為，即使 Coinbase 的比特幣交易量減少，其他加密貨幣的交易量增加也足以彌補損失。他對 Coinbase 股票的評級為「買入」。

Coinbase 空頭則認為，比特幣 ETF 推出後，透過 ETF 交易會比透過交易所交易更便利且成本更低，Coinbase 將成為大多數比特幣 ETF 的託管人，從中賺取一些費用，但該業務的利潤低於該公司的零售交易業務；後者可以透過手續費和買賣價差從每筆交易中收取 1% 以上的佣金。

瑞穗 (Mizuho) 分析師多列夫 (Dan Dolev) 在研報中寫道：「預計未來幾季基本面將成為一個可能會帶來痛苦的現實檢驗。」他預計 Coinbase 股價將從近期的 141 美元左右跌回他的 54 美元的目標價。

目前，加密貨幣產業正沉浸在勝利的喜悅中。分析師和基金發起人正在討論下一個大型產品的計劃：以太幣 ETF。

先鋒集團 (Vanguard) 對此持懷疑態度。這家指數基金巨頭表示不會允許比特幣 ETF 在其平台上銷售。先鋒表示，這些產品與股票、債券和現金等資產類別「不一致」，後者才是「平衡的長期投資組合的基礎」。比特幣能否成為這樣的基礎還有待觀察。