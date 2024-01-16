大摩策略師：美企獲利將輕鬆打敗預期

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 周二 (16 日) 表示，大幅下調的獲利預期替美國企業在本次財報季超預期表現創造絕佳的機會。

他在報告中寫道，分析師對美企去年第四季的業績普遍預期在過去三個月下滑 7%，目前預估利潤成長將與去年同期持平。而這種下修替該季財報設定了一個較低的門檻，可能會導致每股獲利再次超過個位數。

投資人目前正在密切留意剛開跑的財報季，評估企業如何應對高利率，同時衡量美國消費者的健康狀況。根據外媒彙編數據顯示，迄今為止，僅占標普 500 指數市值 8% 的股票公布業績，其中大多數的財報表現都出人意料的樂觀。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 策略師表示，在財報季來臨之際，美企每股獲利預期下降是很常見的，這讓企業有驚喜。不過相較於整體預估調整數量，企業獲利調高的 3 個月移動平均值實際上有所上升，表明經濟成長前景改善。

Wilson 表示，醫療保健、科技和通訊服務等產業將在 2024 年實現最高獲利成長。他過去曾在《機構投資人》((Institutional Investor) 的一項調查中被選為最佳投資組合策略師。去年美股反彈時，他仍持悲觀態度，是華爾街著名的最悲觀策略師。

根據外媒彙編數據，分析師預估 2024 年，標普 500 指數整體獲利將成長近 11%。